Haigekassa nõukogu plaanib reedel kaardistada erinevaid variante, mida teha meditsiinitöötajate palgatõusuks mõeldud 23 miljoni euro suuruse reserviga, ütles haigekassa pressiesindaja Liis Hinsberg BNS-ile. Kuid isegi siis, kui põhimõtteline arusaamine tekib, mida rahaga ette võtta, siis ametlikku heakskiitu koos käskkirjaga oodata ei ole, lisas Hinsberg.

Neljapäeval teatasid tervishoiutöötajate ja haiglate esindusorganisatsioonid, et kuigi veel ei olda valmis kollektiivlepingut sõlmima, siis palgatõusu osas valitseb pooltel üksmeel. Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit ja Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit ja Eesti Perearstide Selts ootavad, et lähtuvalt kokkuleppest kiidaks haigekassa nõukogu palgatõusu heaks.

Arstide Liidu peasekretär Katrin Rehemaa ütles neljapäeval BNS-ile, et ajaliselt on läinud kiireks. "Me niigi lükkasime palgatõusu edasi aasta algusest 1. aprilli peale. Vastav raha on haigekassas broneeritud. Nüüd homme on haigekassa nõukogu koosolek, kus nad peavad otsustama, kas ja kuidas 1. aprillist hinnakirja muudetakse. Sealhulgas palgakomponente," lisas ta.

"Kuna minister on ajakirjanduses vihjanud, et justkui ei oleks haigekassa nõukogul otsustamiseks alust, kui kollektiivlepingul ei ole allkirju all, siis loodetavasti see eelkokkulepe on piisav alus näitamaks, et need on numbrid on tõepoolest kokku lepitud," rääkis Rehemaa.

"Kui nüüd haigekassa homme ei peaks arvestama meie kokkulepet, siis see tähendab otseselt seda, et puhuti meile kogu aeg hambasse. Ei oldagi valmis seda raha panema ka kollektiivlepingu täitmiseks," lisas ta.

Riiklik lepitaja otsustas veebruari alguses lõpetada Eesti Arstide Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Õdede Liidu ja Eesti Haiglate Liidu, Eesti Kiirabi Liidu, Eesti Perearstide Seltsi vahel tervishoiusektori kollektiivlepingu sõlmimiseks toimunud lepitusmenetluse leppimist saavutamata.

Haigekassa on planeerinud käesoleval aastal meditsiinisektori palku tõsta 23 miljoni euro ulatuses.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski on varasemalt öelnud, et kollektiivleppeta palku tõsta ei saa.