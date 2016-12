Leht: Elmar Vaher tõstab politseijuhtide palka

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Prefektide ja peadirektori asetäitjate kuu töötasu kasvab uuest aastast kuni 400 eurot ehk see tähendab, et prefekti sissetulek hakkab senise 2900–3100 euro asemel olema minimaalselt 3300 ja peadirektori asetäitjal 3800 eurot, kirjutab Postimees.

"Ilma selle tõusuta ei ole organisatsiooni tippjuhtide palk enam tööturul üldises konkurentsis, ja minu kui asutuse juhi huvi on, et need inimesed ei lahkuks meilt tööle mujale," märkis 4300 euro suurust töötasu saav PPA peadirektor Elmar Vaher.

Vaheri enda töötasu suurus sõltub siseministri otsusest.

Lisaks juhtkonnale tõusevad ka kriminaalpolitseinike ja iskukaitse valdkonna politseinike palgad ehk nende palk peaks uuest aastast tõusma keskmiselt 150 euro võrra ja kõige raskemaid kuritegusid uurivate politseinike palk läheneb 1800 eurole.