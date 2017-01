Arutelu president Pätsi kuju asjus jätkub, Muinsuskaitse Selts esitab ettepanekud veebruari alguseks

Vabadussõja relvarahu aastapäeval arutlesid spetsialistid sellegi üle, kuhu ja kas üldse püstitada Eesti esimese presidendi Konstantin Pätsi kuju.

Muinsuskaitse Seltsi kindel soov on, et see peaks tulema Toompea lossi kõrval asuvasse Kuberneri aeda ja Pätsi kuju rajamiseks on selts kogunud annetustena juba enam kui 10 000 eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pätsi kuju soovib Muinsuskaitse Selts Kuberneri aeda üles saada Pätsi sünniaastapäevaks, tuleva aasta 23. veebruariks.

Pärnapuudega ümbritsetud aianurka on mingi kuju ka mõeldud, kinnitab Toompea lossiansambli restaureerimistöid nõustanud Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm.

"See on monumendikoht, mis võiks olla seotud meie poliitilise ajalooga. Kui 1930. aastatel, kui poliitilist ajalugu ei olnud, kujutati seal ette mingit putokest, siis nüüd võiksime selle tõepoolest mõnele poliitikule pühendada," selgitas ta

"Me oleme näinud mitmesuguseid seisukohti, see on alles vaidluste objekt," lisas Kalm täpsustuseks, kas see peaks olema Päts või keegi teine.

Kuberneri aia arenduse eest vastutav riigikogu kantselei leiab, et ehkki Pätsi kuju rajamist aeda on toetatud läbi annetuste ja sõnavõttude meedias, vajaks see mõte siiski veel kaalumist.

"Tegelikult on tõesti ka muid mõtteid, on olnud päästekomiteed, on pakutud välja Otto Strandmanni ja mis on võib-olla hoopis kõnekam küsimus on see, et kui me Kuberneri aias tahame teha ühe koha kujule Eesti sümboolse tähendusega, kas see peaks üldse olema konkreetne inimene, mida küll koht võib-olla rohkem soosib, või peaks see olema midagi sellist, mis sümboolselt oleks Eesti rahva iseseisvusele sümboliks," rääkis riigikogu kantselei direktor Maria Alajõe.

Muinsuskaitse Selts oma mõttest ei tagane.

"Seda olukorda me ei saavuta kunagi, kus kõik eestlased, üks miljon eestlast, on sellega nõus, aga praegu on väga selgelt tunda, et valdav enamus soovib näha Pätsi sümbolina, Eesti riigi väljakuulutamise sümbolina. See ei ole mälestusmärk ühele inimesele, vaid see on mälestusmärk Eesti Vabariigile. Ja sellisena tundub, et arvamused on kaalukad selle poolt, et paremat kohta ei ole," rõhutas seltsi auesimees Trivimi Velliste.

Milline see kuju tuleb - kas võetakse aluseks eelmise sajandi büstid või kuulutatakse välja avalik konkurss - see tuleks sõnastada juba võimaliku skulptuurivõistluse lähteülesannetes. Muinsuskaitse Selts soovib oma ettepanekud esitada riigikogu kantseleile veebruari alguseks.