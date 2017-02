Edgar Savisaar mullu oktoobris pressikonverentsil. (Foto: Postimees/Scanpix)

Aab kinnitas ERR-i raadiouudistele, et Savisaar on ajaloonõunik ning tegeleb erakonna ajalooga ja annab sellega seoses vajadusel nõu.

Aab selgitas, et kui esialgu oli juttu Savisaarele 3500 euro maksmisest kuus, siis lepingus on tema palganumber väiksem.

"Me oleme tema eest teatud kulusid ka maksnud ja sellega on kaasnenud ka teatud maksude maksmine - kuna oleme tema eest maksnud õigusabikulusid, siis see läheb erisoodustuse alla. Nii et kokkuleppel makstakse talle selle võrra väiksemat palka, millised on olnud meie kulutused. Kui esialgu oli juttu 3500, siis praegu see palk nii kõrge pole," rääkis peasekretär.

Kui Savisaare üle kohtupidamist on seganud see, et Savisaare sõnul on tema tervis nii kehv, et tema üle ei saa n-ö tavakorras kohut pidada, siis nõuniku tööd teeb ta Aabi sõnul peamiselt kodus.

Savisaarega sõlmiti tähtajatu leping.

Detsembris ütles Jaak Aab ERR-i portaalile, et erakonnal üleval olevate õigusabikulude suurusjärk on umbes 170 000 eurot. Sellest üle poole moodustab altkäemaksusüüdistusega seotud õigusabikulude katmine Edgar Savisaarele.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) tegi endisele Keskerakonna esimehele Edgar Savisaarele ettekirjutuse tagastada Tallinna linnale ligi 120 000 eurot. Eelmisel nädalal teatas Keskerakond, et täidab ettekirjutuse Savisaare eest.

Erakond tahab Savisaare eest makstava raha tema palgast kinni pidada.

ERJK kohustas Savisaart juba 2015. aasta jaanuaris oma ettekirjutusega tagastama keelatud annetus kogusummas 116 642,89 eurot Tallinna linnale. Keelatud annetus seisnes Savisaare valimiskampaania kulude tasumises Tallinna linna poolt. Tegemist oli "Tallinn liigub" kampaaniaga ning Hiiu staadioni reklaamidega.

Savisaar vaidlustas ettekirjutuse kohtus, millega seotud vaidlus lõppes mullu 10. novembril riigikohtu otsusega jätta Savisaare kaebus rahuldamata.