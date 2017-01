Külmapealinnas Jõgeval murti talve selgroog

Tänasel taliharjapäeval murti talve selgroog külmapealinnas Jõgeval. Kolmandat korda toimunud talvefestivalil "Lumetrall" said soovijaid nautida nii kõige lihtsamaid talverõõme kui võistelda jääpurikate sulatamises.

Jääpurikad on külmapealinnas Jõgeval alati au sees olnud. Kui pakane on piisavalt krõbe, võisteldakse jääpurikate kasvatamises. Kui aga temperatuur pigem sula poole kaldub, nagu täna, saab jõudu katsuda jääpurikate sulatamises. Talvefestivalil "Lumetrall" võttis sel alal mõõtu lausa kaksteist võistkonda. Mõned neist üpris kogenud.

Kolmandat korda toimunud Lumetrall on Jõgeva linnapea Raivo Meituse sõnul külmapealinnas lausa hädavajalik üritus.

"Kuna me oleme ikkagi siukene külmapealinn, siis me peame ikka midagi talvel tegema. Ja igal aastal on rahvas leidnud siia selle tee ja tuleb ka mujalt üle Eesti inimesi. Nii et ma usun, et ta on selline tore õhtupoolik kõigile," lausus Meitus.

Suusahüppemägi kujunes väga populaarseks just festivali noorimate osalejate seas.

Selleks, et külm kellelegi liiga ei teeks, sai nosida lõkkes küpsetatud kartuleid ja juua sooja teed. Kuigi sel aastal on talv pigem soe, loodavad jõgevalased ka järgmise külmarekordi enda kätte saada.