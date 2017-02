Kaks Tartu valimisliitu otsustasid minna valimistele ühise nimekirjaga

Tartu linna volikogus esindatud valimisliidud Isamaaline Tartu Kodanik ja Vabakund otsustasid sügisel kohalikele valimistele minna ühise nimekirjaga. Uus valimisliit kannab nime Tartu Heaks ja tänasel kohtumisel sõnastati ka valimisliidu peamised eesmärgid.

Eelmistel valimistel eelkõige omavahel konkureerinud valimisliidud hakkasid koostööd tegema juba möödunud aasta keskpaigas. Kuigi uue valimisliidu loomise tuumikgrupis on siiski Vabakunna ja Isamaalise Tartu Kodaniku liikmed, on nimekirja esinumbri Jüri-Ott Salmi sõnul tegu siiski uue organisatsiooniga, kuhu kuulub palju ka neid, kel varem valimisliitudega kokkupuudet olnud ei ole.

"Üks pool on see, et me ikkagi ajame üsna sarnast asja seal volikogus ja teine pool on see, et kui me lähme nagu eraldiseisvalt, siis see kindlasti mõneti killustaks ja tekitaks segadust ka inimestes, et mida siis üks või teine organisatsioon ajab täpsemalt. Uutele valimistele vastu minnes on vajalik uue organisatsiooni asutamine. Sest mitmed senised liikmed ei olnud just päri seda poliitikat edasi tegema," selgitas Salm.

"Valijad ka ootavad valimisliitudelt palju. Et siis võib-olla jõulisemalt, seda enam, et need hääletamisesüsteemid ka toetavad tugevamaid. Ja siis ei ole ka omavahelist jagelemist, et siis võib-olla võtab ka selle maha," lisas Vabakunna liige Jüri Ginter.

Uue valimisliidu programm on küll veel koostamisel, kuid ühe peamise eesmärgina on paika pandud linnajuhtimise efektiivsemaks muutmine.

"Esiteks ei ole vaja kaht esindusisikut linnal, kelleks on praegu volikogu esimees ja linnapea. Me näeme, et linnapea funktsioon peaks olema justkui nagu linna direktor või nagu ülikooli kantsler, kes sisuliselt juhib seda linna ja linnavalitsuse tööd. Ja volikogu on poliitiline organ ja volikogu esimees on siis nii öelda poliitiliselt valitav," arvas Jüri-Ott Salm.

Kohalike omavalitsuste valimistele on valimisliitude nimekirjades otsustanud minna ka mitmed parteipoliitikud ning ka valimisliidu Tartu Heaks algatusgruppi kuulub näiteks Vabaerakonna ja Eestimaa Roheliste liikmeid.

Politoloog Rein Toomla hinnangul tugevdab kahe valimisliidu ühinemine nende positsiooni ja muudab võimalikuks ka koalitsioonipartneriks saamise.

"Kui nad nüüd siis ühinevad ja kui neil peaks minema sama hästi kui neli aastat tagasi või isegi veel paremini, siis nad võivad rehkendada, no mis me julgeme neile pakkuda, võib-olla et isegi 7-8 kohta, ei ole sugugi mitte võimatu," nentis Toomla.