Teenetemärgi pälvinud veebikonstaabel annab nõu kelmuste, laimu ja internetiturvalisuse kohta

Veebikonstaabel, vanemkomissar Maarja Punak sai presidendilt kotkaristi raudristi. Veebipolitseinikuna annab Punak internetis talle kirjutanud inimestele nõu näiteks kelmuste, varguste, laimu ja internetiturvalisuse teemal.

Põlvamaalt Moostest pärit Maarja Punak sai veebikonstaabliks 2012. aastal. Veebipolitseinikuks kandideerides uskus ta, et politsei peab olema kohal kõigi jaoks. Ta usub seda siiani, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Veebikonstaablite töö on väga oluline, kuna väga paljud inimesed veedavad oma aega nii tööalaselt kui ka eraeluliselt internetis ja see on koht, kus neil on kiiresti võimalik saada nõu, abi," selgitas Punak.

Politsei nõu ja abi on inimestel üha rohkem vaja. Olgu selle kinnituseks veebikonstaablini jõudvate kirjade kasvav hulk või Punaku Facebooki lehekülje ligi kümme tuhat jälgijat.

"Kui ma tulin, siis meil oli Anderoga kahe peale kokku võib-olla 3500-4000 kirja, aga nüüd meil on kolm veebikonstaablit ja meil on viimastel aastatel olnud kokku üle 6500 kirja. Mulle jäävad kõige rohkem meelde sellised lood, kus ma tõesti olen saanud kedagi aidata niimoodi, et sellest kirja saatmisest juba oli abi, et ta ei pidanud minema politseijaoskonda, vaid ta sai piisavalt julgust, et oma kiusajale või ähvardajale vastu hakata," rääkis Punak.