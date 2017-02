Pärnumaal vajusid Lätist pärit kalurid läbi merejää

Talvine kalapüük. Foto on illustratiivne. (Foto: Egert Kamenik/Postimees/Scanpix)

Häirekeskus sai kell 9 teate, et Lindi küla lähedal on läbi jää vajunud viis inimest.

Teataja sõnul nägi inimesi kaldast umbes 200 meetri kaugusel läbi jää vajumas. Veidi hiljem täpsustati, et läbi jää vajusid viis Lätist pärit kalameest, kes pääsesid ise kaldale, kuid varustust neil päästa ei õnnestunud.

Pärnu politseijaoskonna merepäästjad suhtlesid kohapeal kaluritega ja mehed kinnitasid, meedikute abi nad ei vaja. Meeste sõnul liikusid nad jääl mootorrattaga, millel oli järelkäru.

Kuigi kalurid teadsid, et jääl võib esineda nõrgemaid tumedaid kohti ja neid ka enda sõnul vältisid, vajus umbes 600 kilo kaalunud sõiduvahend näiliselt tugevamal kohal koos viie mehega läbi jää.

Temperatuur ja tuule suund mõjutavad jääolusid Pärnu lahes iga päev ning Lääne prefektuuri mereturvalisuse valdkonda koordineeriva Karet Akkaja sõnul on sel aastal olnud juhtumeid, kus hommikul jääle kalale läinud mehed enam õhtul samast kohast kuiva jalaga kaldale ei pääse.

"Enamik kalastajaid tunneb jääolusid ja oskab nendega arvestada, kuid õnnetuse eest ei ole kaitstud keegi ning looduse mõjude vastu ei saa," märkis ta.

Kaugemalt Pärnumaale kalale tulnutele iga püügipäev oluline ja seetõttu võetakse mõnikord ka tarbetuid riske.

"Näiteks minnakse jääle hoolimata sellest, et see on selgelt ohtlik või loodetakse, et ehk seekord ei juhtu midagi," ütles Akkaja.

Tema sõnul tuleb jääle minekusse suhtuda äärmise ettevaatlikkusega ja neil, kellel puuduvad vajalikud päästevahendid ja oskused, loobuda jääle minemisest.

Sel talvel on Pärnumaal politsei abi vajatud kahel korral - 19. jaanuaril pääsesid märja ehmatusega Valgerannas läbi jää vajunud viis kalastajat ja 10. jaanuaril samas kandis kalastanud kolm meest.