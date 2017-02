Politsei tabas jalakäija surma põhjustanud ning põgenenud sõidukijuhi

(Foto: Taavi Eilat/ERR)

Õnnetus juhtus kell 22.20 Sütiste tee 44 juures, kus seni tuvastamata sõiduauto sõitis reguleerimata ülekäigurajal otsa teed ületanud 60-aastasele naisele, kes suri hiljem haiglas.

Politsei pressiesindaja Helen Uldrich ütles ERR.ee-le, et esialgse info järgi ületasid naine ja tema tütar ning koer teed, kui tumedat värvi sõiduauto sõitis naisele ning koerale otsa ja lahkus õnnetuskohalt.

Tunnistaja sõnul liiklus auto Sütiste tee ja Tervise tee ristmikult Keskuse tänava poole.

Kiirabi viis õnnetuspaigalt haiglasse 60-aastase naise, kes suri paar tundi hiljem saadud vigastustesse. Autolt löögi saanud koer suri kohapeal.

"Teeolud ja nähtavus õnnetuspaigas olid head, lubatud suurim kiirus 50 km/h. Hetkel on teada, et kumbki jalakäijatest helkurit ei kandnud," märkis Uldrich.

Potentsiaalne juht on tabatud

Uldrich ütles hiljem ERR-ile, et õnnetuse põhustanud juht tabati kella 11 paiku Vilde teel, kui politseinikud piirkonda läbi kammisid. "Nad leidsid ühe avariilise BMW, mille kasutajaks osutus 19-aastane noormees. Hetkel on alust arvata, et seesama inimene eile ka juhtis seda autot," rääkis Uldrich.

Pressiesindaja lisas, et noormees on toimetatud jaoskonda ning tema tabamise hetkel oli ta kaine. Mis asjaoludel ta põgenes on hetkel selgitamisel.

Põhja prefektuuri Lääne-Harju jaoskonna välijuht Pirko Pärila rõhutab, et linnas liikudes ning eriti ülekäiguraja vahetus läheduses tuleb olla väga ettevaatlik, valida pigem aeglasem sõidukiirus ning jälgida hoolega, kas tee on ületamiseks vaba ja ohutu.

"Mistahes asjaoludel õnnetus juhtus, teeb olukorra veelgi traagilisemaks ja kurvemaks see, et autojuht jättis inimesed abitusse seisundisse ning põgenes. Loodetavasti juht mõistab oma viga ning annab endast teada," avaldas Pärila lootust.