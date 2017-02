5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Algas mulluste tulude e-deklareerimine

Maksu- ja tolliameti digikeskkonnas algas eelmise aasta tulude deklareerimine. Möödunud aasta maksuvaba tulu oli 2040 eurot aastas ja täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 2700 eurot.

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde ütles, et peamised muudatused puudutavad koolituskulusid ja üüritulu deklareerimist.

Enam ei ole võimalik maha arvata A- ja B-kategooria juhilubade koolituskulusid, samuti täiskasvanute huvihariduse kulusid.

Veel üks oluline muudatus puudutab eluruumi üüritulude deklareerimist. Kui seni maksustati tulumaksuga kogu üürileandja deklareeritud üüritulu, siis nüüd vaid 80 protsenti.

Maksu- ja tolliameti hinnangul on tänavu tulu deklareerijaid umbes 670 000. Deklaratsioone saab esitada 31. märtsini.

Loe ka: tänasest saab taotleda madalapalgaliste tulumaksutagastamist

Laupäeval Tallinnas inimese surnuks sõitnud ja avariikohalt põgenenud autojuht ei ole erandlik juhtum - eelmisel aastal põgenes sündmuskohalt või jättis õnnetusest teatamata kokku 427 sõidukijuhti. See number on väga suur, kuigi trend on õnneks languses. Justiitsminister Urmas Reinsalu on kavandanud seadusemuudatuse, mis muudaks sündmuskohalt põgenemise väärteo asemel kuriteoks.

Statistika on maakonniti väga erinev. Eriti sageli tuleb põgenemisi ette Ida-Virumaal, eelmisel aastal näiteks 228. Teisel kohal on Pärnumaa 53 põgenemisega, rahvarohkeimas maakonnas Harjumaal oli see number vaid 49, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kreeka peab suvel tagasi maksma 7,2 mld eurot laene

Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusvolinik Pierre Moscovici külastab täna Ateenat, et pidada Kreeka abipaketi asjus kõnelusi Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega.

Kreeka ja võlausaldajate kõnelused lõppesid läinud reedel lahenduseta, kuigi eurorühma eesistuja Jeroen Dijsselbloemi sõnul toimus kõnelustel edasiminek.

Juba kuid väldanud arutelude keskmes on Kreeka tööturu- ning energiaturu reformid, samuti Kreeka eelarve-eesmärgid.

Kui Kreeka ja laenuandjad saavutavad kokkuleppe, saaks Kreeka kätte järjekordse osa 86 miljardi euro suurusest abipaketist.

Suvel peab Kreeka tagasi maksma laene 7,2 miljardi euro ulatuses.

Moscovici ütles esmaspäeval, et Kreeka taastuvat majandust ei või kriisi viia.

Euroopa Komisjoni prognoosi järgi kasvab Kreeka majandus tänavu 2,7 protsenti.

Euroala rahandusministrid arutavad Kreeka abiprogrammi küsimust tuleval esmaspäeval.

Tunnustatakse eriolümpia parimaid

Täna kell 11 toimub Põltsamaa kultuurikeskuses toimub Eriolümpia (EO) Eesti Ühenduse tänuüritus. Üritusele on palutud igast liikmesasutusest parim mees- ja naissportlane, nende juhendaja ning asutuse juhtkonna esindaja. Kutsutud on ka suurematel rahvusvahelistel võistlustel osalenud sportlased.

„Parimate sportlaste ja treenerite tänuüritus on meil juba traditsiooniline ja sellega me tunnustame parimaid sportasi, nende juhendajaid ja kõiki, kes on eriolümpia tegevusse möödunud hooajal oma panuse andnud," ütles EO Eesti Ühendus juhatuse esimees Urmas Paju.

Selle aasta tähtsündmus on eestlaste osalemine eriolümpia talvistel maailmamängudel Austrias Grazis 14.-25. märts. Enne seda toimuvad 1.-2. märtsil Otepääl VI rahvusvahelised eriolümpia talimängud. Aastaringselt korraldab ühendus erinevaid võistlusi ja liikumispäevi 15 spordialal, osaletakse aktiivselt rahvusvahelistel võistlustel.

Eriolümpia on maailma suurim spordiorganisatsioon intellektipuudega inimestele, kuhu kuulub 4,4 miljonit sportlast 177 riigist. EO Eesti Ühendus on asutatud eesmärgiga aidata kaasa Eesti vaimsete- ja liitpuuetega inimeste sporditegevuse edendamisele.

Laskesuusatamine vallutab ETV

Täna ja homme kannab ETV üle laskesuusatamise MMi, mis tähendab erandkorras ei ole täna ega homme kell 17 eetris "Aktuaalset kaamerat".

Täna kell 15.20 algab Hochfilzenis naiste 15 km sõit.

Vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul on Lääne-Eestis paiguti udu, ja püsib jäiteoht. Ennelõunal puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärastlõunal pöördub lõunakaarde ja tugevneb saartel ja läänerannikul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -1..+3°C.

Allikas: Ilmateenistus