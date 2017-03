Eesti Raudtee annetas Haapsalu muuseumile mitu tonni eksponaate

(Foto: ERR)

Kuna Haapsalu raudteeliini enam alles pole, tuli enam kui kümnetonnised eksponaadid sinna vedada maanteed mööda. Veerem jõudis Haapsallu kella kolme paiku öösel, sest trammi- ja trolliliikluse tõttu tuli vedajal oodata Tallinnast väljasõiduks sobivat aega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõrgus oli viis ja pool meetrit ühel detailil. Selleks oli vaja kaasata trammi- ja trollipargi tõsteautot, mis tõstab liine ja lülitab siis voolu välja," rääkis Kaarlaid OÜ projektijuht Kaido Liivoja.

Dresiinide ja vagunite mahalaadimine algas Haapsalu raudteejaama ees neljapäeva hommikul. Selleks oli Tallinnast kohale tellitud ka spetsiaalne kraana.

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja Anton Pärn ütles, et uued eksponaadid on väärt lisa seni Haapsalus väljas olnud veduritele ja vagunitele ja aitavad laienda pilti omal ajal kasutusel olnud tehnikast.

"Need mootordresiinid on olnud igapäevases kasutuses raudteehoolduses. Me saame tegelikult väga hea läbilõike raudtee igapäevaelust," tõdes ta.

Kõigil huvilistel on nüüd võimalik uudistada Haapsalu raudteejaama kõrval kodu leidnud masinaid oma silmaga. See aasta on raudtee- ja sidemuuseumi jaoks tegelikult märgilise tähendusega. Tänavu möödub kakskümmend aastat ajast, mil sinna jõudsid esimesed eksponaadid.