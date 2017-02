Priit toobal ja Lauri Laasi (Foto: ERR)

"Põhikirja kongressil muudeti, et just täpsustada seda punkti, mis puudutab välja arvamist. See sai täpsustatud nii nagu see on ka kõigil teistel erakondadel, et see saab olla juhatuse kaalutletud otsus," ütles Keskerakonna peasekretär Jaak Aab.

Vanemat põhikirja võis Aabi sõnul tõlgendada nii, et tulebki automaatselt välja arvata. "Aga väga keeruline on arvet pidada, kas keegi on mingi kiiruse ületamise eest saanud kriminaalkaristuse jne. Mitte keegi ei jõua seda jälgida, et vastavaid otsuseid automaatselt vastu võtta ja kuna see on juhatuse korraldatud otsus, siis keegi erakonna liige, aukohus, piirkond, osakond peab selle küsimuse juhatuses tõstatama," selgitas Aab.

Aab märkis, et seni ei ole keegi seda küsimust tõstatanud. "Sama küsimust küsiti ka Alar Nääme puhul. Keegi ei ole seda juhatuse koosolekule toonud. Kui keegi selle küsimuse tõstatab, siis juhatus arutab seda," lõpetas Aab.

Möödunud aastal on Toobali ja Laasi väljaheitmise küsimust juhatuse koosolekul tõstatanud Kadri Simson, ent toonane erakonna esimees Edgar Savisaar ei võtnud seda päevakorda. Simson arvas siis, et Priit Toobal võiks ise erakonnast välja astuda.