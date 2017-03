OTSE kell 12.15: valitsuse 100 päeva pressikonverents

Margus Tsahkna, Jüri Ratas ja Jevgeni Ossinovski möödunud aasta novembris koalitsioonilepet allkirjastamas. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Valitsuse kabinetiistung algas neljapäeval kell 14 ja kestis varahommikuni. Valitsuse kommunikatsioonibüroo edastas reedel varahommikul kell 3.27 peaminister Jüri Ratase avalduse: "Valitsuse sada päeva on olnud väga tegusad ja meil on tulnud esimestest hetkedest alates ennast tublisti tõestada. Mul on hea meel tõdeda, et valitsus on olnud kõigi selle osaliste nägu ning oleme saanud oma häid ideid Eesti riigi ja rahva heaks rakendada."

Valitsus raporteeris, et 100 päeva plaanis on 88 ülesannet, millest on täidetud 70 ülesannet, osaliselt täidetud seitse ja hilinenud 11 ülesande täitmine.