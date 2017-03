Ratas: valitsuse mammutistung ei tähenda kriisi

Margus Tsahkna, Jüri Ratas ja Jevgeni Ossinovski möödunud aasta novembris koalitsioonilepet allkirjastamas. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Kriisi ei ole, elu on rahulik, stabiilne," vastas Ratas ERRi ajakirjaniku Taavi Eilati esitatud küsimusele, miks valitsus öösel koos istus ja kas põhjuseks on mingi kriis.

Peaminister märkis, et valitsuse istungid ega kabinetinõupidamised ei veni regulaarselt öötundidesse, vaid neljapäeval oli lihtsalt pikk päevakord ja soov paljud punktid ära arutada ja lahendusi leida. Seda ei soovitud kiirustades teha ning kohtumine venis pikaks, selgitas ta.

Töö- ja terviseminister, sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski lisas, et kui laiemat ajakava vaadata, algab tänavu teisel poolaastal Eesti Euroopa Liidu eesistumine ja prioriteet nihkub rohkem välispoliitikale.

"Peame mitmed olulised asjad ära menetlema selle aasta esimese poolaasta sees," lausus ta.

Kaitseminister ning Isamaa ja Res Publica Liidu juht Margus Tsahkna kiitis valitsuse tugevat koostööd ja ütles, et ööistungit peeti rõõmuga. "Selles valitsuses on naturaalne ja ehe tegemine," sõnas Tsahkna.

Ratas tõi välja, et saja päevaga on palju tööd tehtud, kuid alles nüüd hakkab opositsioon nende poole kriitikanooli viskama. Ta kinnitas, et valitsuses on tugev usaldus ja see võimaldab paljudes rasketes küsimustes vajalikud otsused ära teha.

Valitsuse saja päeva plaanis olevast 88 ülesandest on praeguseks täidetud 70, osaliselt täidetud seitse ja hilinenud 11 ülesande täitmine. Ossinovski märkis, et ei pea mõnede otsuste venimist traagiliseks. "Küllap lähima kuu jooksul saavad ka need täidetud ja rohkemgi veel," lubas ta.