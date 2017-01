Jüri Ratas kutsus üles uskuma muutuste võimalikkusesse

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Kahjuks on Eestis on suur hulk inimesi, kes ei usu enam, et muutused on üldse võimalikud. Väga paljud on riigist lahkunud ja veel rohkem on neid, kes ei taha enam isegi mitte mõelda riigiasjade peale ning püüavad lihtsalt elada oma elu," rääkis Ratas volikogu ees.

Tema sõnul on meie kõigi teha, et Eesti riik oleks jälle see tark, ühtehoidev ning sitke Eesti, mis me oleme olnud. "Rahvarinde ideaalide taas ausse tõstmine ei ole pelgalt kõlav loosung. See on põhimõtteline muutus, see on see pööre, mida meie riik vajab. Meil tuleb üheskoos jätkata sealt, kus Rahvarinde valitsus pooleli jäi – Eesti üles ehitada.”

“Meie juhitav valitsus peab tõestama, et mõtleme tõepoolest Eesti inimeste heaolule, mitte ei aja näpuga taga näiliselt kõrget kohta Euroopa edetabelites. Meil tuleb tuua Eesti seisakust välja ning iga Eesti inimene peab tundma, et liigume nüüd koos edasi. Meie valitsus ei saa ega tohi mitte kedagi maha jätta,” rääkis Ratas.

Keskerakonna kohta sõnas Ratas, et töö seatud eesmärkide saavutamise nimel peab käima iga päev, iga tund, iga minut. Ta lisas, et Keskerakonnal tuleb tõestada oma valijatele, et seisame nende eest nii sõnades kui ka tegudes, nii kergematel kui ka raskematel aegadel.

"Esimeste kuude põhjal on selge, et meid ei oota muretu lend. Teame väga hästi, et meil on küll kõige rohkem kaasaelajaid, aga ka mitmeid põhimõttelisi vastaseid, kes ainult ootavad, et teeksime vigu ning otse öeldes loodavad, et me kukume läbi. Minu sõnum neile on aga selge – Keskerakond seisab nagu müür ning tuleb toime ka kõige suuremate väljakutsetega,” teatas Keskerakonna esimees.

Ratas ütles, et valitsust juhtima asudes alustati kõige olulisema küsimusega: mis seisus on Eesti? “Kas kõik on pigem hästi ja riik vajab peenhäälestamist, nagu ütles eelmine valitsus või on tegelikult vaja muutusi? Ma usun, et me kõik teame vastust. Loomulikult on vaja muutusi. Kui täpne olla, siis muutustest on vähe. Vaja on põhimõttelisi muutusi. Pööret suhtumises meie inimestesse, pööret majanduses, Eesti elanike toimetulekus, palkades ja pensionides, samuti maksunduses ja alkoholipoliitikas. Keskerakonna juhitud valitsus on toonud kaasa pöörde näoga inimeste poole, seisame iga Eesti inimese eest.”