Rumm: kodakondsuse lihtsustatud andmise teema mängib trumbid kätte Reformierakonnale

Hannes Rumm ja Anvar Samost Vikerraadios (Foto: Vikerraadio)

Rummi sõnul võib Keskerakonnale ja Jüri Ratasele kodakondsuse teemast rääkimine kasuks tulla, sest see on Keskerakona valijate jaoks alati oluline olnud, kuid perspektiivis võib see teema tõstatus kasu tuua ikkagi Reofrmierakonnale.

Saatejuht Anvar Samosti sõnul on selge, et Keskerakond on kodakondsuse teemat praktiliselt kõikidel viimastel valimistel tõstatanud.

"Isegi kui ma mõtlen viimaste riigikogu valimiste peale, siis see ei olnud esimese järgu teema, aga kindlasti venekeelse hariduse teema kõrval rääkis Keskerakond korduvalt kodakondsuse andmisest nendele halli passi omanikele, kes on Eestis elanud üle 25 aasta ja seda nendes piirkondades, kus on vene valijaid ehk siis Tallinnas ja Ida-Virumaal," märkis Samost.

Rummi sõnul mängib aga selline teema tõstatus kätte ka Keskerakonna konkurentidele.

"Alati kui tekib selline - meie-nemad, Eesti-Kreml - vastandus, siis sellest oskab kõige paremini poliitilist kapitali lõigata Reformierakond," arvas Rumm.

Samosti sõnul oligi sellepärast sel nädalal huvitav jälgida teiste erakondade reaktsioone.

"Valitsuskoalitsiooni koos Keskerakonnaga kuuluvad Isamaa ja Res Publica Liit ning sotsiaaldemokraadid väga häälekalt minu mälu järgi selles sõna ei võtnud," nentis Samost, kuid lisas, et sotsidel on olnud sarnaseid väljaütlemisi kodakondsuse andmise teemal küll, kuigi mitte programmilisi seisukohti.

"Kõige paeluvam oli see, milline ühtsus on tekkinud opositsiooniridades. Vikeraadios "Reporteritunnis" olid koos kolme opositsioonierakonna esindajad. Reformierakonna, Vabaerakonna ja EKRE üksmeel mingis poliitilises küsimuses pole minu mäletamist mööda vist kunagi nii suur olnud, kui Keskerakonna üsna ammu programmis seisvas kodakondsuse küsimuses," tõdes Samost.

"Kui vaadata asjale ratsionaalselt, siis ma arvan, et Eesti riik tegi õigesti 90ndate alguses, ku otsustas mitte anda kodakondsust kõigile siin elavatele mitte eestlastele ja seda põhimõtet pole mõtet ümber vaadata," ütles Rumm ja lisas, et kindlasti on suur hulk inimesi, kes naudivad oma halli passi omamist ja kahelvahel olemist, sest nii saab külastada vabalt oma Venemaal elavaid sugulasi või minna tööle Dublinisse.

Samosti sõnul eeldab kodakondsuse saamine vältimatult inimese enda tahet, kui kui inimene tõesti 25 aasta vältel pole kodakondsust soovinud saada, siis nende põhjuste seas on kindalsti ka see, et neid see olukord rahuldab või neil pole Eesti vabariigi suhtes usaldust, mis võimaldaks Eesti vabariigi kodakondsust taotleda.

"Teisest küljest, kui vaadata Eesti riigi poolt, siis ilma kodakondsuseta inimeste hulk Eestis - halli passi omanikke üle 80 000 ja ligikaudu 100 000 Vene kodakondsusega inmest kogu Eesti 1,3 miljoni elaniku juures, on kindlasti julgeolekut ja turvalisust ja üldist stabiilsust puudutav küsimus. Oleks soovitatav, et mittekodanikke oleks vähem, kuid kampaaniameetodil neid kodanikuks teha aastal 2017 või 2018, siin on hiljaks jäädud. Selle küsimusega oleks pidanud tegelema varem," arvas Samost.

Samas võib Samosti sõnul Keskerakond praegu tagajärgi kartmata lubada kodakondsust, kuna nad on sisuliselt ainus erakond parlamendis, kes võib olla sotside erandiga, seda ideed tahaks reaalselt ka hakata ellu viima.

Rummi hinnangul pole tegelikult Keskerakonna huvides tekitada meie-nemad, eestlased-venelased, konflikti.

"Ma pole kindel, et see on nende poliitilise kommunikatsiooni huvides. Ma arvan, et vastandus mängib trumbid kätte pigem Reformierakonnale, mis on opositsioonis ja kahjustab ka Keskerakonna, IRL-i ja sotside huve," arvas Rumm.

Samosti sõnul on kodakondsuse teemaga kaudselt saranane ka Keskerakonna püstitatud sundüürnike teema, sest on arvata, et ükski teine erakond sundüürnikele kompensatsiooni maksmise või muu sarnase tegevuse puhul Keskerakonda ei toeta.