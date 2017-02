Fotod ja video: Koeru keskkooli õpilaste algatus tõi klassi ette tuntud inimesi

Järvamaal, Koeru keskkoolis, tõi õpilasomavalitsuse algatus "Õpime professionaalidelt" esmaspäeval klassi ette palju tuntud inimesi.

Päev oli õpetlik nii koolipingis istujatele kui ka õpetaja rollis olnutele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koolilaste ette astusid teiste seas koreograaf Märt Agu, käitseväes töötav endine saatejuht Kerli Dello ning eksvälisminister Marina Kaljurand.

Koeru keskkool on liitunud haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool", mille üks eesmärk on kutsuda laste ette rohkem spetsialiste. Kuid projekt „Õpime professionaalidelt" sai teoks õpilasomavalitsuse initsiatiivil.

Meie esmane eesmärk oli see, et tõsta natuke õpimotivatsiooni ja näidata õpilastele, et kool võib olla midagi enamat kui lihtsalt koht, kuhu iga päev tulla hirmus, et näe nüüd tuleb matemaatika töö ja äkki ma saan jälle "kahe". Vaid et kool võib olla midagi palju suuremat ja midagi palju erilisemat," selgitas õpilasesinduse president Hannes Linno.