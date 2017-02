Fotod: politsei katsetab uue märgistusega autosid

Politsei- ja piirivalveamet katsetab Tallinnas uue märgistusega sõidukit, et muuta neid hallis Eesti ilmas nähtavamaks. Praegu alles töötatakse märgistust välja ning pole teada, millal see kasutusele võetakse.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe, et kaalumisel on mitu varianti, ent praegu katsetatakse versiooni, kus sõiduki peale on kleebitud helendavad triibud. "Võimalik, et katsetame ka ruutudega. Hetkel on ta selline sinepikollane, kuid see võiks olla natukene erksam," ütles Tikerpe ERR-i uudisteportaalile.

"Meil on üheksa kuud aastas sellist pimedat ja sademeterohket aega, kus me teeme järelevalvet suhteliselt halva nähtavusega. Kas siis on täiesti pime või on udune ja sompus ilm. Teeme seda ikka selleks, et politseisõidukit oleks liikluses paremini näha," põhjendas Tikerpe, miks uuele disainile mõeldakse.

"Vaatame, kuidas see meie kliimas end õigustab. Ootame tagasisidet teistelt liiklejatelt ja meie enda politseiametnikelt. Aga kindlasti on kujunduse eesmärk parandada nähtavust," lisas ta.

Tikerpe sõnul on hetkel helkurtriibud ühe sõiduki peal, mis on esimene prototüüp ja on nädal aega linnas ringi sõitnud.

"Ei saa öelda, et selline lahendus jääb, aga mingisugune lahendus tuleb. Suure tõenäosusega tuleb see järgmise aasta sõidukite peale, kuid 100% seda väita ei saa," rääkis Tikerpe.