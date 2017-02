Riik tellis pühade ajaks Saare- ja Hiiumaale lisareise

(Foto: Margus Muld/ERR)

Kõik piletid graafikujärgsetele praamireisidele mandri ning Hiiumaale ja Saaremaa vahel eelolevaks nädalavahetuseks on välja müüdud. TS Laevad teatas, et kokkuleppel majandusministeeriumiga on lisatud täiendavaid reise.