Regionaalameti kätte liiguks piirkondliku arenguga seotud ülesanded

Riigihalduse minister Mihhail Korb tutvustas maavanematele mõtet, et maavalitsuste kaotamisel võiks osa nende ülesannetest üle võtta loodav regionaalamet. Maavanemad aga kardavad, kas ametnikud Tallinnas piirkondlikke huvisid piisavalt arvestada oskavad.

Regionaalamet on üks võimalus jagada ümber funktsioone kohaliku elu korraldamisel pärast maavalitsuste kaotamist. Amet oleks vahetasand riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need funktsioonid, mis on seotud otse inimeste teenindamisega, lähevad kohaliku omavalitsuse tasandile, näiteks kõik toimingud, mis on seotud rahvastikuregistriga. Regionaalametile liigub piirkondlik areng ja riigimajade küsimus, kolmas on järelvalve küsimus, mis liigub ministeeriumide tasemele," rääkis Korb.

Valga maavanem Margus Lepik ütles, et regionaalamet peaks takistama kabinetitarkuse vohamist maal ja lõplikku tsentraliseerimist. Ta meenutas autoregistrikeskuse kaotamise plaani Valgas, mis säilis ainult tänu kohalike protestile. Tema sõnul lähtus maanteeamet antud juhul ümberkorraldusi plaanides omaenda mugavusest, mitte kohalike vajadustest.

"Eks see sõltub sellest, millised funktsioonid ja ülesanded regionaalametile jäävad. Kui need on väga üldiselt planeeringute ja arenguteemadega seotud ja regionaalametile ei anta juhtimisfunktsioone, siis kahtlemata jäävad tema käed maakondlike ja inimesi puudutavate ülesannete lahendamiseks lühikeseks," selgitas Lepik.

Korb ütles, et regionaalametis hakkaks tööle 70 inimest üle Eesti. Ta kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et mida kaugemal Tallinnast, seda rohkem on tarvis piirkonnale tähelepanu pöörata. Neljapäeval arutab maavalitsuste tulevikku valitsuskabinet.