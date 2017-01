5 uudist, mida täna hommikul teada

Viis uudist (Foto: ERR)

Valitsus arutab ettevõtluskonto süsteemi loomist

Valitsus hakkab neljapäeval arutama kava, mille järgi käivituks 2018. aasta algusest ettevõtluskonto süsteem, mis võimaldab füüsilisel isikul kuni 25 000 euro eest aastas kaupu ja teenuseid müüa, kusjuures konto maksumäär on madal 20 protsenti, mis hõlmab ka sotsiaalmaksu komponente.

Ettevõtluskontot saaks füüsiline isik kasutada teenuste ja kauba müügiks teistele füüsilistele isikutele ning kauba müügiks juriidilistele isikutele kuni 25 000 euro ulatuses aastas, selgub ettepanekust, mille rahandusminister Sven Sester esitab neljapäevasel valitsuse kabinetinõupidamisel. Juriidilisele isikule teenuseid müüa ei saa, et vältida kuritarvitusi.

Ettevõtluskonto kaudu teenitud tulu maksustab riik Sesteri plaani järgi madalama 20-protsendilise maksumääraga, kusjuures see katab nii tulu- ja sotsiaalmaksu kui kohustusliku kogumispensioni makse.

Maksude arvestamine broneeritakse ja kantakse maksu- ja tolliametile (MTA) kohe, kui tulu kommertspankade loodud spetsiaalsele kontole laekub. Maksu hakkab riik seejuures plaani järgi arvutama käibelt ning kulusid maha ei arvata.

Laekunud 20-protsendise maksumääraga võetud maks jaguneb proportsionaalselt riigi- ja kohaliku omavalitsuse (KOV) eelarvetesse ning ravi- ja pensionikindlustuse vahenditesse.

Virumaa koolid saavad riigilt ligi kümme miljonit eurot

22st riigilt põhikooli õppehoonete investeeringuteks toetuse saanud koolist on neli Lääne- ja Ida-Virumaalt. Neist suurima toetuse, 3,2 miljonit eurot saab Jõhvi vene kool, kes muutus põhikooliks pärast seda kui 2015. aastal avati Jõhvis riigigümnaasium.

Projekti raames vähendatakse Jõhvi põhikooli kasutuses oleva maja pindala, sest kui 1975. aasta 1. septembril läks tollasesse vastavatud Kohtla-Järve 16. keskkooli 850 õpilast, siis praegu on õpilasi koolis vaid 560. Kooli uuendamise põhitööd tehakse Jõhvis järgmisel aastal ja õppetöö viiakse selleks ajaks mujale.

Ainsa praegu Lääne-Virumaa asuva õppeasutusena toetatakse riigi poolt Haljala kooli, kus sel kevadel lõpetab viimane 12. klass ja sügisel jätkatakse põhikoolina. Praegune koolimaja lammutatakse ja 2019. aastal peaks saama õpilased minna uude kooli. Haljala vallavanem Leo Aadel.

Ida-Virumaal toimus raske liiklusõnnetus

Eile kella 19.15 paiku toimus Ida-Virumaal Kohtla vallas Järve külas liiklusõnnetus, kus 54-aastase naise juhitud Nissan sõitis vastu garaažide alal olnud betoonblokkide hunnikut. Esialgse versioonina võis õnnetuse põhjustada terviserike.

"Sündmuskohal töötanud politseinike sõnul pidurdusjäljed puudusid, mis võib viidata sellele, et autojuhil võis olla terviserike," rääkis Jõhvi politseijaoskonna juht Kalle Kuusik.

Juhil oli turvavöö kinnitatud ja sõidukil olid all nõuetekohased rehvid. Alustatud on kriminaalmenetlust."Sõiduki kiiruse, autojuhi võimaliku joobe ja surma põhjused selgitavad välja kriminaalmenetluse käigus tehtavad ekspertiisid," märkis Kuusik.

President Obama: Venemaa USA-vastane retoorika raskendab heade suhete teket

USA president Barack Obama ütles oma ametiaja viimasel pressikonverentsil, et kogu maailma huvides on Ühendriikide ja Venemaa konstruktiivsed suhted, aga Venemaa Ameerika-vastane retoorika teeb selle raskeks.

Obama sõnul lähtub Venemaa rahvusvahelistes suhetes sellest, et kõik, mida Ameerika teeb, on Venemaa jaoks halb. "Venemaa on president Vladimir Putini ajal tagasi pöördunud Külma Sõja aegse vastasseisu vaimu juurde ja see teeb suhted keeruliseks," ütles ametist lahkuv president.

Ta märkis, et konstruktiivsed suhted Venemaaga on Ameerika ja kogu maailma huvides. "Niisugune on olnud minu lähenemine kogu presidendiaja jooksul. Kui meie huvid on kattunud, oleme ka koostööd teinud.



ERR.ee video: Loomingu Raamatukogu tähistas 60. sünnipäeva

18. jaanuaril oli huvilistel võimalus Kirjanike Maja musta laega saalis näha ja kuulda Loomingu Raamatukogu sünnipäevale pühendatud tekstikava "60 aastat armastust". LR-i igihaljaste tekstidega läbi aegade astusid üles Kai Aareleid, Veronika Kivisilla, Jan Kaus ja Indrek Koff.

