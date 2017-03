Kaljulaid Soomes: NATO annab Eestile ja kogu regioonile kindlustunde

Eesti ja Soome presidendid pressikonverentsil. (Foto: ERR)

Soomes visiidil viibiv president Kersti Kaljulaid märkis teisipäeval Helsingis Soome presidendi Sauli Niinistöga antud pressikonverentsil, et NATO on Eesti ja kogu regiooni julgeoleku garantii.

Kaljulaidi sõnul on USA juhtpositsioon NATO-s kahtlemata jätkuv ning NATO kaitse Eestile ja kogu regioonile tagatud. "Me tunneme end kaitstuna," märkis ta.

Kaljulaid avaldas lootust, et ka USA uue administratsiooni koostöö EL-iga tiheneb.

Presidendid olid ühte meelt, et ühtegi Euroopa ees seisvat probleemi ei saa lahendada üksi, vaid ikka koos. Kaljulaid tänas Soomet Eestile EL-i eesitumise ajaks osutatava abi eest.

EL võib olla küll mitmekiiruseline

Eesti ja Soome president tunnistasid, et niinimetatud mitmekiiruseline Euroopa Liit ei ole probleemiks seni, kuni tihedamat koostööd tegevad riigid jätavad ka teistele võimaluse koostööga ühineda.

Nii Kaljulaid kui Niinistö märkisid, et Euroopa Liit on juba praegu mitmekiiruseline, kuna kõik liikmesriigid ei osale kõigis koostöö vormides.

Oluline on, et liikmesriigid teeksid koostööd just nendes, piiriülestes küsimustes, mida üksikud maad eraldi lahendada ei suuda, märkis Kaljulaid. Samuti on oluline, et erinevad koostöö vormid jääksid kõigile EL-i liikmesriikidele avatuks, lisas Eesti president.

Sama märkis ka Niinistö, kes tõi esile Soome kogemuse erinevates koostöövormides. Selline koostöö peab olema avatud kõigile, kes täidavad vajalikud kriteeriumid, märkis Soome riigipea.

Euroopa Komisjon esitas eelmisel nädalal viis erinevat stsenaariumi EL-i tuleviku kohta. Üks neist nägi ette osa riikide kiiremat edenemist. Saksamaa ja Prantsusmaa, aga ka Itaalia, Belgia, Holland ja Luksemburg on juba varem avaldanud sellele ideele toetust. Prantsusmaal esmaspäeval minitippkohtumise pidanud nelja Euroopa Liidu suurriigi liidrid avaldasid samuti toetust eri kiirusega liikuvast EL-ist, kus mõned liikmesmaad võivad süvendada lõimumist kiiremini kui teised.

Nii Kaljulaid kui Niinstö tõid teisipäeval Helsingis esile, et mitte kõik EL-i riigid ei ole eurotsoonis, samuti viitas Eesti president mitme riigi otsusele jääda eemale mõnest muust Euroopa Liidu ühispoliitikast.