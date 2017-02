Ida-Virumaal koguti ideid Aidu veespordikeskusele rahastajate meelitamiseks

Endisel karjäärialal paiknev Aidu veespordikeskus pakub 400 hektaril hulgaliselt võimalusi, kuid nende elluviimiseks on vaja raha. Rahastajate meelitamiseks tehtud ajurünnakul käidi välja ideid, mille kohaselt võiks Aidusse teha näiteks teemapargi või saunamaailma, millest mõni saun oleks vee all.

Ida-Virumaa spordiliitu esindanud Lüganuse valla elanikule Jevgeni Sarrile meeldis töörühmas välja käidud mõttevälgatustest enim see, et vee alla võiks ehitada teemapargi, millega saaks siduda mõne pärimuse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Aidu veealune küla ehk see, mis oleks vee alla jäänud. Hooned, majad, laevad, paadid, karjääritehnika – see tuleb võib-olla sinna vee põhja," rääkis Sarri.

Eelmise aasta lõpus toimunud Aidu keskuse arendaja leidmise konkursi võitnud Cumulus Consulting tuli välja erinevate saunade ideega.

"Näiteks puhtast klaasist väike saun, mis annaks kanali äärde eksklusiivse hõngu. Kui kanali peal on aerutamise või sõudmise maailmameistrivõistlused ja seal on sellised eksklusiivsed klaasist boksid, kus saab võtta saunas leili, siis miks mitte ei võiks see olla üks võimalusi," selgitas Cumulus Consultingu juhatuse liige Mihkel Laan.

Sihtasutuse Aidu Veespordikeskus nõukogu esimehe Martin Ilumetsa sõnul oli ideepäeva eesmärk lisaks heade mõtete kogumisele ka potentsiaalsete teenusepakkujate kokku toomine.

"Me ei taha kindlasti näha sellist olukorda, kus oleme maha maganud häid mõtteid või me ei tea, kes seda teenust pakkuma hakkab, sest mõte on ikkagi koondada siia töökohad. Mõte on pakkuda erinevaid teenuseid, erinevaid atraktsioone, mis tõesti rahvale meeldivad," ütles Ilumets.

Endine Aidu veespordikeskuse eestvedaja, praegune Ida-Viru maavalitsuse arenguosakonna juhataja Hardi Murula nentis, et kui EAS sarnaselt eelmise aastaga Aidu projekti ei rahasta, jääb maakonna jaoks oluline keskus vinduma.

"Isegi ilma toetuseta need veealad hakkavad oma elu elama, aga see võib võtta siis võib-olla aastakümneid, kui sinna erainvestorite toel jõuavad tehniline taristu ja muud asjad. Selle EAS-i meetme toel suudaksime juba lähiaastatel arvestava keskuse välja arendada," sõnas Murula.