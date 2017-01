5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Riigikogus lugemisel: vastsündinutele automaatselt ema perearst

Täna on riigikogus teisel lugemisel seaduseelnõu, mis muudab vastsündinud lastele perearsti määramise korda.



Eelnõu kohaselt määratakse vastsündinud laps automaatselt tema ema perearsti nimistusse. Kui seni on tulnud lapsevanemal endal esitada vastav avaldus arsti nimistusse saamiseks, siis muudatuse kehtima hakkamisel kantakse laps perearsti nimistusse sünnitushaigla taotluse alusel.

Haigekassa nimistu andmeid uuendades saab perearst teada ka uuest patsiendist. Kui emal ei ole perearsti, määrab vast-sündinule perearsti terviseamet. Muudatus tagab, et perearstideni jõuab info kõigi vastsündinute kohta ning seeläbi on võimalik kõiki lapsi jälgida kuni 18-aastaseks saamiseni vastavalt laste tervisekontrolli nõuetele.

Uus määrus: riik tahab e-privaatsuse parema kaitse alla võtta

Kavandatav e-privaatsuse määrus suurendab inimeste eraelu kaitset elektroonilise side valdkonnas.

Praegu kehtib elektroonilise side sektori kohta direktiiv "Eraelu kaitsest elektroonilise side sektoris". Andmekaitse inspektsiooni peadirektori, Viljar Peebu sõnul on direktiiv aga vananenud.

Uue määruse järgi lihtsustuks Peebu sõnul nn arvuti küpsiste kasutamine. Ehk kui praegu küsivad küpsised nõusolekut näiteks veebilehel surfamiseks, siis tulevikus sellist luba arvutikasutaja enam andma ei pea. Ühtlasi väheneb seeläbi võimalus, et küpsiste kogutud infot inimese veebilehekülgede külastatavuse kohta hakatakse reklaami eesmärgil kuritarvitama. Peebu sõnul suureneb määruse järgi inimeste kaitse ka rämpsposti vastu.

Samuti ei nimeta Eesti andmekaitse õigus täna digitaalseid infokatalooge, mis sisaldavad aga tihtipeale metaandmeid, millel on oluline, eraelu puudutav sisu. Ehk kui praegu võib nii mõnigi inimene küsida, kuidas, millal ja mille alusel andmed tema kohta ühte või teise kataloogi said, siis tulevikus on Peebu sõnul valdkond rangelt reguleeritud.

E-privaatsuse määrus on kavandatud jõustuma 2018. aasta mai lõpuks.

Tutvustatakse uuringut: mis seis on Eesti hobumajanduses?

Täna tutvustatakse maaeluministeeriumis Tartu ülikooli ja Eesti hobumajanduse liidu koostöös valminud uuringut Eesti hobumajandusest.

Uuring annab ülevaate Eesti hobumajanduse hetkeolukorrast ja arengupotentsiaalist ning mis takistab hobumajanduse potentsiaali paremat realiseerimist. Samuti räägitakse Tori hobumajanduse keskuse tulevikust.

Trump: Hillary Clintoni sai miljoneid ebaseaduslikke hääli

Ameerika ühendriikide president Donald Trump usub jätkuvalt vandenõuteooriat, justkui oleksid miljonid inimesed ebaseaduslikult Hillary Clintoni poolt hääletanud, vahendab Lauri Tankler. Trumpi väiteid on korduvalt ümber lükatud.

Mäletatavasti võitis Trump enamates osariikides, kuid koguarvestuses sai enam hääli Clinton. Esmaspäeva õhtul kordas Valges majas kongressi poliitikutega kohtudes korrata oma seisukohta taaskord. Ta kinnitas, et tegelikult oleks ta võitnud ka häälte üldarvestuses Clintonit, kuid kolm kuni viis miljonit inimest hääletas ebaseaduslikult.

Kuid kuna Trump otsustas vandenõuteooriat taaskord esile tõsta, pidi Valge maja pressiesindaja Sean Spicer täna korduvalt vastama sellesisulistele ajakirjanike küsimustele - eelkõige seetõttu, et kui tegu oleks tõese väitega, oleks tegemist USA ajaloos erakordse valimispettusega.

Pressiesindaja Spicer kinnitas ajakirjanikele, et tegemist on tõepoolest Trumpi isikliku seisukohaga ja ta tugineb erinevatele uuringutele ja tõenditele - neid uuringuid ja tõendeid eraldi nimetamata. Spiceri sõnul ei ole Valgel majal mingeid tõendeid selle väite toetamiseks ja ei ole ka plaani seda uurida. See tekitas ajakirjanikes aga veelgi enam küsimusi.

Üks vandenõu algallikas on kahtlaste järeldustega uuring - mida on korduvalt ümber lükatud - kus väidetakse, et lausa 14 protsenti mittekodanikest olid valimisjaoskondades registreeritud. Ameerikas viibis 2014. aasta seisuga umbes 22,4 miljonit seaduslikku ja ebaseaduslikku immigranti ning 14 protsenti nendest moodustaks umbes 3,1 miljonit.

Algab dokumentaalfilmide festival Tallinnas

Tänasest pühapäevani toimub Tallinnas taas Docpoint dokumentaalfilmifestival, mis toob Eestisse valiku viimase aasta dokumentalistika paremikust.



Festivali korraldaja Riin Eensalu sõnul üllatab DocPoint sel aastal naisrežissööride suure osakaaluga. 45-st filmist lausa kahel kolmandikul on naisrežissöör. Märkimisväärne on Eensalu sõnul ka see, et naiste loodud filmid paistavad silma väga teravate teemadega ning on sageli nõudnud oma elu ohtupanemist.

Samuti jõuab festivalile suur valik kodumaised dokkfilme, mis seni publiku ette jõudnud ei ole.

Vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, saartel ja rannikul õhtupoolikul lõuna- ja edelatuul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -2..-7, saarte rannikul kuni 0°C.