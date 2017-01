5 uudist, mida täna hommikul teada

Viis uudist (Foto: ERR/Fotor)

Siin on valik tänahommikustest ERR-i uudistest!



USA valitud riigpea Donald Trump astub ametisse

Ameerika ühendriikides annab 45. presidendina täna ametivande Donald Trump. USA pealinna Washingtoni oodatakse selleks puhuks pea miljonit külalist - nii toetajaid kui ka vastaseid.

Donald Trumpi ametisse astumise üritused algasid juba eile kontserdiga Abraham Lincolni mälestussamba juures ning muude pidustustega üle terve linna. Selle nädala jooksul on Washingtoni linna saabunud sadu tuhandeid külalisi, inauguratsiooni korraldajate ja jõuametkondade hinnangul valmistutakse umbes kaheksasajaks kuni üheksasajaks tuhandeks külaliseks.

Meenutuseks - inauguratsiooni külalisterekordit hoiab ametist lahkuv president Barack Obama, kelle ametisse astumist tuli väisama lausa 1,8 miljonit inimest.

Donald Trump annab oma ametivande kongressihoone ehk kapitooliumi ees asuvatel treppidel Eesti aja järgi umbes kell pool seitse õhtul. Paar tundi pärast seda toimub suurejooneline paraad kongressi juurest Valgesse majja ning kohaliku aja järgi õhtul külastab ametisse astunud president veel kolme inauguratsiooniballi.

Pea miljoni külalise hulka on oodata ka kümneid tuhandeid meeleavaldajaid, kellest mõned näitasid juba eile õhtul, et kavatsevad teha kõike, et tähelepanu pidustustelt eemale tõmmata.

Donald Trump inaguratsioonitseremooniat kannab üle ka ERR.ee uudisteportaal!

Masina- ja metallitööstus vajab aastas ligi 500 uut töötajat, aga töökäsi pole kusagilt võtta

Eesti tuleviku tööjõuvajadust prognoosiva OSKA uuringust selgub, et masina- ja metallitööstus vajab aastas ligi 500 uut töötajat. Neist 1/3 moodustavad juhid ja spetsialistid ning 2/3 oskustöötajad.

Kuigi tööstusega seotud erialasid tasub uuringu järgi õppida, ei avanud näiteks Tartu Kutsehariduskeskus õppeaasta alguses metallipinkide töötajate eriala gruppi, sest huvilisi polnud.

Masina- ja metallitööstuses tegutsev HANZA Mechanics Tartu on spetsialiseerunud peenmehhaanika, elektroonika ja kooste allhanktöödele. Tehasejuhi Emöke Sogenbitsi sõnul mängib oskustega töötajate leidmiseks oma roll nii aeg kui koht, aga kergete killast töökäsi leida pole. Põhjusteks toob Sogenbits, et tööstuses on üldiselt inimeste arv väike, kuid metallivaldkonda kasvab vähe peale uusi, noori tegijaid.

Põhjuseid, miks uued, noored tegijad tööstust kui ühte olulisimat majandussektorit üles ei leia, on mitmeid. Näiteks toovad nii Ramp kui Soogenbits välja, et noored ei puutu haruga igapäevaelus kokku, kuid samas pole ka õiget informatsiooni, mida see metallitööstus endast siis ikka kujutab.

Midagi tuleb aga praegustes mustrites kindlasti ümber kuduma hakata, sest Soogenbitsi sõnul võib töötajate nappus pikemas perspektiivis kaasa tuua selle, et masina- ja metallitööstused kolivad Eestist ära.



Täna on viimane võimalus registreeruda kevadistele riigieksamitele

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased, kes tahavad tänavu riigieksameid sooritada, saavad hiljemalt tänase päeva jooksul eksamite infosüsteemis riigieksamitele registreeruda.

Kui õpilasel puudub võimalus registreeruda infosüsteemi kaudu, peab ta oma valikud koolile teatama samuti tänaseks. Koolid saavad eksamite infosüsteemis oma õpilaste registreerumist kontrollida kuni jaanuari lõpuni.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ning võõrkeele riigieksamid. Selle aasta riigieksamid algavad 24. aprillil eesti keele eksamiga ning lõpevad 12. mail matemaatika eksamiga.



Valitsus kiitis heaks maksukeskkonda parandavad muudatused

Maksukeskkonda parandavad ja ettevõtlikkust toetavad ettepanekud said eile õhtusel valitsuse kabinetinõupidamisel valitsuse heakskiidu.

Valitsus toetas küpsetele firmadele maksumäära langetamist, tütarettevõtetest kasumi laenuna väljavõtmise piiramist ja füüsilisest isikust ettevõtjate maksustamise ja aruandluse lihtsustamist.

Rahandusminister Sven Sesteri sõnul arendavad kokkulepped Eesti maksukeskkonda. Valitsusel on plaan kehtestada küpsetele firmadele 20-protsendilise maksumäära asemel 14-protsendiline määr regulaarselt makstavatelt dividendidelt.

Et välismaised äriühingud ei viiks Eestis tegutsevate tütarfirmade kasumit laenuna emaühingule siit välja, tuleb sellise tegevuse piiramiseks kehtestada emaettevõtte nn panditulumaks.

Riigikogu kantselei otsib ideed Kuberneri aia monumendi jaoks

Riigikogu kantselei kavandab ideekonkurssi monumendi rajamiseks Kuberneri aeda. Kuigi esialgne idee oli rajada vabariigi 100. sünnipäevaks Konstantin Pätsi monument, otsustas eile kogunenud ekspertidest koosnev töörühm, et monument peaks olema pühendatud omariiklusele.

Töörühm leidis ka, et ei ole õige täpsemat lahendust ette anda ehk konkursil osalejad saavad ise valida, kas kujutada mõnda isikut, isikute gruppi või muud motiivi.

Põhitingimustes on öeldud, et monument peab olema esinduslik, tänapäevane ja sobima Toompea lossi kompleksi kuuluvasse Kuberneri aeda. See peaks kõnetama Eestis elavaid inimesi ja olema arusaadav ka välismaalastele. Ideekonkurss on kavas läbi viia selle aasta jooksul.

Tänane ilm

Täna on pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal liiguvad lume- ja lörtsipilved loodest üle Eesti kagusse, Lääne-Eestis tuleb ka vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 4-11, pärastlõunal saartel puhanguti 14 m/s, õhtul pöördub saartel loodesse. Õhutemperatuur on -1..+3°C.