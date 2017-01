PPA audit: koostöö kohtutäituritega ei ole tulemuslik

(Foto: Postimees/Scanpix)

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) läbiviidud audit tõi esile, et kohtutäiturite ametitoimingute registreerimise nõuetest kinnipidamisega on puudusi ning politsei koostöö kohtutäituritega jätab soovida.

"Kohtutäiturite poolt infosüsteemi sisestatud andmete kvaliteet on puudulik ning koostöö Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojaga ei ole tulemuslik. Vastavalt täitemenetluse seadustikule kohtutäitur registreerib ja jäädvustab täitedokumendid ja täitetoimingud elektrooniliselt. Justiitsministri määruses on sätestatud andmete sisestamise tähtaeg ja vastutus andmete õigsuse ja täielikkuse eest. Vaatamata sellele jätavad kohtutäiturid andmed sisestamata ning ei sisesta andmeid ka PPA korduvate pöördumiste järel. PPA on korduvalt Koda informeerinud kohtutäiturite sisestamata või valesti sisestatud toimingutest, kuid kahjuks positiivset muutust kõnealuses küsimuses järgnenud ei ole," seisab auditis.

"Nõuete võrdluses oli 2015. aastal 93 066 nõuet kogusummas 11 210 257 eurot. Võrdluse käigus tagasisidet mitte andnud kohtutäiturite menetluses on PPA andmetel 4 299 288 euro eest nõudeid, mis moodustab lõppsaldost ligi 39 protsenti. Seega ei ole Koda taganud avalik-õiguslike nõuete võrdlemist. Mitmete kohtutäiturite poolt saldode võrdlemises osalemata jätmise tõttu jäävad nõuded osaliselt inventeerimata ning PPA-l puudub täpne ja kinnitatud informatsioon sundtäitmisel olevate nõuete kohta, mistõttu võib raamatupidamisarvestus kajastada nõudeid eksitavalt ja valesti. Asjaolu, et nõuete võrdluses ei osale kõik täiturid, on välja toodud ka riigikontrolli mitmes varasemas auditis," märkis audit.

Siseminister Andres Anvelt märkis kirjas jusiitsminister Urmas Reinsalule, et PPA on korduvalt Koja tähelepanu juhtinud eespool viidatud koostööleppe punkti eiramisele, tehes seda nii nõuete inventuuri kokkuvõtetes kui ka tõstatanud probleemi töönõupidamistel, kuid kahjuks positiivset muutust ka selles kõnealuses küsimuses järgnenud ei ole.

Audit toob välja ka muid muudusi. Vastavalt PPA ja Koja vahel sõlmitud koostööleppele informeerib Koda PPA-d jooksvalt infosüsteemi arendamise protsessist. Töönõupidamistel on kokkulepitud, et arenduste töökeskkonda paigaldamise eelduseks on edukas risttestimine.

Vaatamata oluliste vigade olemasolule võeti kasutusele ja paigaldati mullu 5. ja 6. juulil töökeskkonda uus täitemenetluse infosüsteem ETIS. PPA on andnud tagasiside, et ETIS-es esineb mitmeid funktsionaalseid vigu, mille tõttu esinevad tõrked ning infosüsteemide vaheline andmevahetus ei toimi.

Näiteks tuvastas PPA 13. juulil, et ETIS-sse ei ole jõudnud 219 täitmisavaldust ning ETIS-sse vastu võtmata täitmisavalduste arv kasvab tõusvas joones. "Eeltoodust tulenevalt ei täida täitemenetlusregister täna oma eesmärki ehk ei võimaldada andmete ja dokumentide elektroonilist edastamist vastavalt täitemenetluse seadustikus nõutule," seisab auditis.

Siseminister palume justiitsministeeriumil, kui kohtutäiturite tegevuse üle haldusjärelevalvet teostaval asutusel, juhtida kohtutäiturite tähelepanu probleemidele, eelkõige kohtutäiturite ametitoimingute registreerimise nõuetest kinnipidamisele ning infosüsteemide andmekvaliteedi olulisusele.