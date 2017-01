Haapsalu kool sai liikumispuudega lastele mõeldud velotrenažööri

Haapsalu Viigi kool sai tänu heategevuskampaaniale Tahtejõu Tuur velotrenažööri, mis oskab ise pedaale vändata ja pakub nõnda spordirõõmu ka liikumispuudega lastele.

Eriti suur kasu on treening-masinast talvel, kui õues on ratastooliga liikumine lume ja libeda tõttu keeruline.

Elektrivoolul töötavat velotrenažööri tutvustas "Aktuaalsele kaamerale" Haapsalu Viigi kooli 7. klassi õpilane Kristjan. Ta on jaanuari algusest koolis kasutusel oleva masinaga juba lähemalt tuttav. Aparaadi muudab eriliseks see, et trenažöör võib teha pedaalide liigutamisel ise kogu töö või siis aidata kaasa mingil määral. Nii jätkub sõidurõõmu ka neile, kes tavalist jalgrattast proovida ei saa.

Kristjani õpetaja sõnul kasutab trenažööri paarkümmend liikumispuudega last. Üheks suurimaks plussiks ongi võimalus seadistada seda lapse võimetest lähtuvalt. Lisaks on oluline, et aparaat pakub treeningutesse vaheldusrikkust aastaajal, mil ratastooliga õues hästi liikuda ei saa.

Haapsalu Viigi kooli kehalise kasvatuse ja ravivõimlemise õpetaja Raili Lao ütles, et tegemist on hea vaheldusega. "Eks me kõik tüdineme ära, kui me ühesuguseid asju teeme ja see on kindlasti vaheldus. Lapsed on väga rõõmsad olnud, kui nad on saanud siin rattaga sõita. Ega nad sellise libedaga välja ei lähe ja kui nad saavad siin sees sporti teha, siis on see suurepärane."

Trenažöör kingiti koolile heategevuslikul jalgrattasõidul Tahtejõu Tuur kogutud annetuste eest. Selleks läbis seltskond pedaalijaid mullu sügisel kolme päevaga Eesti teedel 760 kilomeetrit.