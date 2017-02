USS Hue City Tallinnas. (Foto: USA saatkond)

"Laev sildus ligi pool tundi tagasi (kell 10.00 - toim.). Laev on USA sõjalaev Hue City ja tema meeskonnas teenib ligikaudu 400 sõjavõelast, laev ise üle 170 meetri pikk ja on külastamas Eestit sel nädalal," ütles ERR-ile mereväe teabeohvitser Karl Baumeister.

Ta rääkis, et USS Hue City on laevatüübilt ristleja ja see arvati teenistusse 1991. aastal.

Baumeister lisas, et külastuse eesmärgiks on anda kinnitus liitlaste järjepidevale koostööle.

Sõjalaeva saabumusest teatas esmalt USA saatkond Twitteris, öeldes, et alus jõudis Tallinnasse täpselt õigeks ajaks, et tähistada Eesti vabariigi aastapäeva.