Ratas: Keskerakond üksi kodakondsusetuse probleemi ei lahenda

Peaminister Jüri Ratas ei pea mõistlikuks, et 21. sajandi Eestis on ikka veel 80 000 inimest, kel puudub kodakondsus. Samas annab ta aru, probleemi lahendada ei saa, kui teised valitsuserakonnad tema ideega kaasa ei tule.

Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" kinnitas Ratas, et ettepanekut anda Eestis vähemalt 25 aastat elanud halli passi omanikele kodakondsus ei saa kuidagi käsitleda soovina ühiskonda lõhestada.

Peaminister leiab, et arvestades ebastabiilsust maailmas, tuleks Eesti julgeolekule pigem kasuks, kui kümned tuhanded kodakondsusetud oleks kodanikud.

"Väga paljud rahvusvahelised organisatsioonid on öelnud ning ka siseriiklikult saame aru, et pole mõistlik, kui 21. sajandil 2017. aastal on meil ligi 80 000 inimest, kel pole kodakondsust. On vaja, et ühiskond oleks rohkem sidusam ja ühtsem," lausus Keskerakonna esimees.

Ratase sõnul on tema erakond kogu aeg olnud seisukohal, et kodakondsuse küsimus tuleb lahendada inimeste puhul, kes maksavad Eestis makse, kelle kodu on siin Eestis, kelle lapsed ja lapselapsed on siin, mis on peaministri arvates tugev lojaalsusnäitaja.

Ratas ei pea õigeks, et teema tõstatamist käsitletakse kui partei valimiskampaaniat. "Millal seda teemat võib tõstatada? Üks päev pärast riigikogu valimisi, kaks aastat enne riigikogu valimisi või kaks nädalat enne?" küsis Ratas ja lisas, et praegune aeg tundub talle just sobilik.

Samas, kui rohkem erakondi pole, kes leiaks, et kodakondsusetuse küsimus vajab lahendamist, siis seda probleemi ka ei lahenda, lausus ta. Opositsioonierakonnad on juba öelnud, et peavad seda julgeolekuriskiks.

Pensionireformist võitvat enamik

Pensionireformist rääkides rõhutas peaminister, et eelnõu väljatöötamise ja detailide täpsustamisega on aega veel 12 kuud. On ka pikk üleminekuaeg, sest täielikult käivitub I samba reform 2037. aastal. Ratase sõnul näitavad arvutuskäigud, et palgasaajatest 77% hakkab tulevikus uue süsteemiga rahas võitma.

Ratas loetles, et kui praeguse süsteemiga saaks saaks miinimumpalka teeniv inimene aastal 2050 I samba pensionit 740 eurot, siis uue süsteemi kohaselt 1055 eurot. Keskmist palka teeniv inimene vastavalt 1038 euro asemel 1227 eurot ning kahekordset keskmist palka teeniv inimene 1535 euro asemel 1515 eurot.

Savisaar ei jää palgast ilma

Kommenteerides hiljutist otsust, et erakonna endise esimehe Edgar Savisaare eest võtab partei kohustuse maksta Tallinna linnakassasse tagasi ligi 117 000 eurot, ütles Ratas, et on kogu aeg pidanud oluliseks Savisaare toetamist.

Ratase sõnul ei vasta tõele, et see summa peetakse parteikassast Savisaarele makstavast palgast kinni. "Ei, seda tema palgast kinni ei peeta, selle kulutuse võtab erakond enda kanda."