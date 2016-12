Linnahalli renoveerimine konverentsikeskuseks maksab 100 miljonit, ettevõtjad rajaks sarnase keskuse odavamalt

Riigi ja Tallinna linna koostöös renoveeritav Tallinna linnahall, millest peaks saama rahvusvaheline turismi- ja konverentsikeskus, läheb maksma hinnanguliselt 100 miljonit eurot. Erattevõtjad on aga valmis samalaadse konverentsikeskuse rajama kaks korda odavamalt.

Riik ja Tallinna linn panevad uue valitsuse juhtimisel seljad kokku ja tahavad teha linnahallist rahuvahelise turismi- ja konverentsikeskuse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme valmis panustama Tallinna linnahalli riigi poolt kuni pool investeeringutest. Kokku on lepitud, et 2018-2019 võiks see riigi poolt tulla suurusjärgus 20 miljonit eurot aastas," ütles peaminister Jüri Ratas.

40 tuhande ruutmeetrise keskuse kordategemisele kuluks umbes 100 miljonit eurot, millest riik lubab maksta 40 miljonit.

Riigi soovil tellis aga Ettevõtlus Arendamise Sihtasutus (EAS) juba eelmise valitsuse ajal audiitorfirmalt E&Y analüüsi, kuhu võiks tulla riigi poolt toetatud rahvusvaheline konverentsikeskus. Tehtud hinnapakkumistest selgub, et riigile läheks keskuse tegemine näiteks Pirita Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse uusarenduse juurde maksma poole vähem.

"Mina saan öelda seda, et kui me tegime enda pakkumise, siis tegime selle vastavalt EAS-i dokumentidele. Seal sooviti umbes 20 tuhat ruutmeetrit pinda ja me oleme valmis selle 20 tuhat ruutmeetrit välja ehitama. Maksimaalne hind oleks olnud 40 miljonit. Maksimum, ma rõhutan. Sellisel juhul oleks olnud riigi või linna abi pidanud olema 20 miljonit," selgitas Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse juhataja Urmas Lind.

Audiitorid analüüsivad lisaks Pirita TOP-i konverentsikeskuse ehitamist ka Ülemise Citysse. Sealne keskus, mida esialgu planeeriti rajada Eesti Euroopa Liidu eesitumise ajaks, olnuks 11 tuhat ruutmeetrit ja läinuks maksma 20 miljonit eurot ehk viis korda vähem kui linnahall. Projekt jäi kõrvale, sest eesistumise kohaks sai kultuurikatel.

"Me oleme andnud selge signaali, et Ülemiste City arendajatena me üksi selle projekti koormat kanda ei võta. Küsimus ei ole investeeringu suuruses, vaid selle opereerimises ja riski võtmises," ütles Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak.

Kuigi tellitud analüüsi tulemusi pole veel teada, on valitsus otsustanud, et konverentsikeskus tuleb linnahalli ja teisi variante, seehulgas erakapitaliga koos ehitamist, praegu ei kaaluta.

"Erakapitaliga on linnahalli püütud renoveerida viimased 15 aastat, vähemalt 15 aastat. Nagu me näeme, see tulemus ei ole realiseerunud. Jah, on poliitiline tahe tänasel koalitsioonil panustada linnahalli kordategemisse, et sinna sünniks rahvusvaheline konverentsi- ja turismikeskus," ütles peaminister.

EAS-i uuringu lõppanalüüs peaks valmima jaanuaris.