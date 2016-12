Kliinilistel logopeedidel takistab tööd tervishoiutöötaja staatuse puudumine

Kliinilised logopeedid sooviksid endale saada tervishoiutöötaja staatust, sest praegune süsteem ei võimalda patsiendi haigusloole kiiret ligipääsu, ravi venib ja on mõttetute vahelülide tõttu kulukas.

Sotsiaalministeeriumi kinnitusel on süsteemi muutmine kaalumisel, kuid ainult selliste logopeedide puhul, kes töötavad ravimeeskonna liikmena, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu Ülikooli kliinikumis töötav kliiniline logopeed Aaro Nursi ütles, et Eestiga sarnaselt töötab Euroopas sama bürokraatlikult vaid Venemaa tervishoiusüsteem. Ta selgitas, et logopeedid ei saa vastuvõtul alustada raviga, vaid peavad kallist aega kulutama terviseprobleemide väljaselgitamiseks, mida saaks hõlpsalt vaadata tervise infosüsteemist. Paraku selliseid õigusi logopeedidel ei ole. Bürokraatlikke tõkkeid on teisigi, leiab Nursi.

"Kõige põletavam on see, et praegu jõuab patsient logopeedi juurde kõige suurema ringiga, sest ta liigub trajektooril perearst, eriarst, logopeed. Ja kui vaja veel mingit instrumentaalset uuringut hääle või neelamisprobleemi korral, siis peab ta liikuma tagasi perearsti juurde, kes suunab ta eriarsti juurde, et saada saatekiri uuringule," rääkis Nursi.

Samasuguse probleemiga põrkavad logopeedid kokku ka pildipanga infosüsteemis, sest ka selle kasutamiseks õigus puudub.

Praktikas tähendab see seda, et logopeed peab paluma mõnelt arstilt luba arvuti kasutamiseks. Nursi ei mõista, miks on iseseisvaid raviotsuseid vastu võtva kliinilise logopeedi võimalused efektiivseks osalemiseks raviprotsessis nii piiratud.

Sotsiaalministeeriumi kinnitusel on õiguste andmisel lähtutud loogikast, et kogu info peaks tulema raviarsti käest. Samas leiab sotsiaalministeerium, et probleem on olemas ja seepärast on plaanis tervise infosüsteemi kasutajate ringi laiendada, kuid mitte kõigile logopeedidele.

Sotsiaalministeeriumi tervishoiu osakonna juhataja Heli Paluste sõnul tegutsevad logopeedid märksa laiemalt - töötavad haridussüsteemis ja sotsiaalsüsteemis.

"Need logopeedid, kes on ravimeeskonna liikmed, neile on plaanis seda ligipääsu lihtsustada," kinnitas ta.

Nursi sõnul toimub praegu kõige suurem raharaiskamine taastusravis. Selleks, et pääseda kliinilise logopeedi vastuvõtule, peab patsient käima taastusraviarsti vastuvõtul, kes annab vastava suunamise.

Rahasse ümberarvutatult jäi 2015. aastal sellise vaheetapi tõttu saamata 2000 logopeedilise teraapia seanssi.