Koalitsioon plaanib ministriportfellide ülempiirist loobuda, peaministri rolli suurendada

Valitsus oma esimesel istungil novembris. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Valitsuskabineti viimasele nõupidamisele esitatud memos seisab kaks ettepanekut: jätta edaspidi valitsuse suuruse ülempiir määramata ning otsida võimalusi valitsuse ja riigikogu tegevuse sidususe suurendamiseks. Portfellide arvu piirangu kaotamiseks tuleb muuta seadust.

Valitsuskabineti suurust põhiseadusega paika pandud ei ole, kuid vähem kui kolm ministreid olla ei saa tulenevalt peaministri asendamiskorrast. Valitsuse maksimaalne suurus praegu on reguleeritud vabariigi valitsuse seadusega ja sellest tulenevalt ei ole valitsuses üle 15 liikme. Valitsusliikmete maksimaalne arv on siiani sätestatud arvestusega, et valitsuse koosseisu saaksid kuuluda peaminister, 12 ministeeriumi juhtivat ministrit ja kaks portfellita ministrit.

Keskerakonna, SDE ja IRL-i koalitsioon on jõudnud järeledusele, et kabinetiliikmete arv on oluline tegur koalitsioonikõnelustel, aga sellest sõltuvad ka valitsuse kujundatava poliitika tulemused. Seetõttu kujutab ülempiiri seadmine piirangut valitsuse enesekorraldusõigusele.

Memo toob näiteks, et valitsuskabinettide suurused erinevad riigiti märgatavalt. Analüüsitud 17 Lääne-Euroopa riigist väikseim kabinet oli viieliikmeline ja suurim 38-liikmeline.

Olukorras, kus valitsuse liikmete ülempiir kaotatakse, säilib riigikogul siiski kontroll valitsuse tegeliku suuruse üle, sest lõppastmes saab peaministrikandidaat oma volitused valitsuse moodustamiseks parlamendilt, seisab memos.

Peaminister ja strateegilised eesmärgid

Uus valitsemiskorralduse kontseptsioon tooks senisest selgemalt välja peaministri peamised sisulised ülesanded ja vastutuse. Kehtivas seaduses on peaministri ülesannete sõnastamisel lähtutud pigem formaalsetest kriteeriumidest, mistõttu seisneb peaministri roll valitsuse tegevuse juhtimisel peaasjalikult istungite juhatamises.

Istungite juhatajana puuduvad peaministril aga hoovad riigi arengu suunamiseks ja mõjutamiseks, samuti temal lasuva vastutuse realiseerimiseks.

Seetõttu lähtutakse kavandatavas seaduses peaministri juhtimisfunktsiooni kirjeldamisel eelkõige sisulistest kriteeriumidest: näiteks valitsuse strateegilise programmi koostamine, strateegiliste eesmärkide seadmine ja nende elluviimise tagamine, valitsuse poliitika põhisuundade kindlaksmääramine, ministrite tegevuse koordineerimine, seisab memos.

Plaanitav seadusemuudatus jätab peaministrile võimaluse vastutust teatud ulatuses jagada. Peaministrit ja volitatud ministreid toetaks nende ülesannete täitmisel riigikantselei.

Otsustusõiguse delegeerimine

Praegu toimub valitsuses poliitilise konsensuse otsimine ja poliitikavalikute tegemine peamiselt kabinetinõupidamise formaadis. Sellise toimimise tugevuseks on kõikide ministrite kaasatus, probleemiks on protsessi ajakulukus.

Praktikas on raske leida piisavalt aega pikemateks aruteludeks, mis sobiksid kõigile ministritele, mistõttu sageli teemad kuhjuvad ja olulised otsused jäävad venima, seisab memos. Samuti võivad kabinetinõupidamistele jõuda "toored" teemad, mille ettevalmistustaset tõstaks see, kui neid arutaks enne väiksem ministrite ring.

Kavandatavas seaduses nähakse valitsusele ette võimalus moodustada valitsuskomisjone, et nii ühtlasi delegeerida otsustusõigust.

Kontseptsiooni ette valmistanud justiitsministeerium leiab, et selline süsteem tõstaks valitsuse töövõimet poliitilise konsensuse otsimisel ja poliitikavalikute tegemisel ning toob postiivse näitena tänase valitsuse julgeolekukomisjoni toimimise.

Valitsuskomisjon peaks olema valitsuse jaoks sisuline töövorm, kus toimub eri teemade tipptasemel sidustamine, probleemi definitsioonides kokkuleppele jõudmine, vajalike tegevuste kavandamine ning mille roll ja vastutus tulemuste saavutamise eest on kindlal ministril.

"Samas ei vähenda valitsuskomisjonidele suurema pädevuse andmine ka n-ö suure kabinetinõupidamise tähtsust, kuna olulised küsimused saab alati tuua kogu kabineti ette pärast väiksemas ringis arutamist, samuti on igal ministril õigus nõuda teema arutamist kogu kabinetis," seisab memorandumis.

Portfellita ministri uus roll

Uues kontseptsioonis leitakse, et portfellita ministri roll ja tähendus poliitiliste eesmärkide saavutamisel senise praktika põhjal on olnud vähene ja nad on üldjuhul olnud seotud mõne ministeeriumiga. Samas võimaldab meie põhiseadus anda uue tähenduse ka portfellita ministri positsioonile.

Seadusega saab luua võimaluse, et on võimalik vajadusel määrata ametisse ministrite omavahelise töö koordineerimist igapäevaselt korraldavaid portfellita ministreid. Erinevalt senisest praktikast võimaldatakse neile peaministri koordineerimispädevust delegeerida. Portfellita ministreid on võimalik määrata ka peaministri asendajateks.

"Paindliku koostöö tagamiseks, barjääride eemaldamiseks ja jäikadest struktuuridest loobumiseks tegi oma töökorralduses muudatusi Jean-Claude Junckeri juhtimisel ka Euroopa Komisjon. Konkreetsete ülesannete täitmiseks kujundati ümber asepresidendi instituut. Asepresidendid vastutavad selgelt määratletud esmatähtsate projektide eest ning neil on strateegiline sõelumisroll," pakkus memorandum näite.