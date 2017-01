Talviste: prokuratuurile on tähtis, et Pettai kinnitaks eeluurimisel antud ütlusi kohtus

Edgar Savisaare kaitsjad Üllar Talviste ja Oliver Nääs (Foto: Martin Dremljuga/ERR)

Keskerakonnale aastaid valimiskampaaniaid teinud reklaamiärimehe ja prokuratuuriga koostöö tegemise tõttu nn Edgar Savisaare kriminaalasjas kohtu alla andmisest pääsenud Paavo Pettai kaitsja Üllar Talviste sõnul on prokuratuurile tähtis, et Pettai annaks kohtus samu ütlusi, mida eeluurimise ajal, sest vastasel korral võib teda oodata samuti kohtu alla andmine.

Pettail aitas süüdistuse saamisest pääseva kokkuleppe prokuratuuriga sõlmida varem Edgar Savisaart kaitsnud vandeadvokaat Üllar Talviste, kirjutab Eesti Ekspress.

"Pettai rääkis, kuidas asjad toimusid. Ma ei näe küll, et Pettai oleks nüüd midagi väga hullusti teinud. Pettai ei saa anda olulisi ütluseid Savisaare vastu, sest tal puudub Savisaarega ühine etteheide. Kui kaks meest käisid kalal, üks lõi teise maha, siis kolmas mees ei saa selles osaline olla," selgitas Talviste.

Talviste sõnul on prokuratuurile Pettaiga sõlmitud kokkuleppe vorm tähtis. "Õiguslik jõud tagab, et ta räägib kohtus sama juttu, mida uurimise ajal," ütles Talviste.

Talviste sõnul pöördusid 2012. aastal tema poole üheaegselt Savisaar ja Pettai ning kokkuleppel nendega sõlmis ta õigusteenuse lepingu just Pettaiga.

"See oli tollal ka Savisaare soov ja nägemus. Kokkulepe oli, et juhul, kui kahtlustus esitatakse mõlemale, et siis ma jään tegelema Pettaiga. Niikaua, kui see asi ei puudutanud Pettaid, ma loomulikult sain Savisaarega tegeleda," ütles Talviste.

Talviste sõnul ei pruugi tema büroo klient Keskerakond üldse kohtu alla jõuda, kuid ei olnud nõus täpsustama, millised variandid antud asjas kõne alla tulevad.

"Ma olen Keskerakonna suhtes päris optimistlik," märkis ta.