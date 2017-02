Erikomisjon: poliitikud ei tohiks varjatud osalustega äris olla

Korruptsioonivastane erikomisjon. (Foto: riigikogu)

"Kõige teravam seisukoht oligi see, et poliitikud ei tohiks varjatud osalustega ärides osaleda. See võib näida ja võib ka olla korruptiivne. See võib kahjustada üldist avaliku võimu mainet," ütles komisjoni esimees Artur Talvik pärast istungit ERR-ile.

Ametlikus ja uurimist lõpetavad dokumendis märgib komisjon, et taunib Eesti Reformierakonna endise mõjuka poliitiku varjatud kujul osalemist nn Arsenali kinnistute tehingus.

"Selline korruptiivsena näiv teguviis kahjustas riigi äriühingu RKASi ja laiemalt kogu avaliku võimu mainet. Poliitikute osalemine ettevõtluses ja nende ettevõtlusalane tegevus aktiivses poliitikas osalemise ajal ja ka mõistlikul perioodil pärast selle lõppu peab olema avatud ja läbipaistev. Varjatud osaluse omamine võib olla korruptiivne või näida korruptiivsena ja kahjustada riigi mainet," sõnastas komisjon.

Erikomisjon juhtis ühtlasi tähelepanu, et RKAS peaks hea seisma selle eest, et riigivara müümisel teenitav tulu oleks võimalikult suur ja ostjate vahel toimiks hinda positiivselt mõjutav konkurents. Samuti kaaluma võimalust tunnistada nurjunuks vara müügi avalikud pakkumused, kus osaleb ainult üks pakkuja.

Käesoleva aasta 18. jaanuari Äripäevas ilmus artikkel, milles käsitleti Põhja-Tallinnas asuvate nn Arsenali kinnistute 2012. aastal toimunud müügiga seotud asjaolusid. Artiklist selgus, et Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kaudu müüdud nn Arsenali kinnistute ostjate hulgas oli oma osalust varjates ka poliitik Rain Rosimannus.

Komisjon arutas artiklis toodud asjaolusid oma istungil 23. jaanuaril. Kuna artiklist jäi kõlama kahtlus, et nn Arsenali kinnistute müügi tehing võis teoks saada tänu sellele, et valitsuse juhtpartei Reformierakonna mõjukas poliitik kasutas on mõjuvõimu või mõnd muud korruptiivset meetodit, otsustas komisjon võtta nimetatud teema oma töökavasse ja kutsuda RKASi juhatuse komisjoni järgmisele korralisele istungile (6. veebruaril) müügiprotsessiga seotud asjaolusid selgitama.

Kuna ajakirjandus spekuleeris võimalusega, et komisjon kutsub selgitusi andma ka RKAS-i nõukogu endise esimehe Taavi Rõivase, siis pöördus Taavi Rõivas ise komisjoni poole palvega kuulata ka tema istungil ära.

Komisjoni erakorraline istung, kuhu oligi kutsustud vaid Taavi Rõivas, toimus 26. jaanuaril. Ilma komisjonipoolse kutseta ja komisjoni sellest eelnevalt informeerimata oli kuulatav ise istungile kaasa võtnud ka RKAS-i praeguse ja eelmise juhatuse liikmeid.

Sellest istungist jäid komisjoni liikmetele õhku küsimused: miks RKAS müüs kõnealused kinnistud 2012. aastal just sellise hinnaga, miks viidi lõpuni avalik enampakkumine ainult ühe osavõtjaga, kas tehingus osalenud poliitik kasutas tehingu talle soodas suunas kulgemiseks oma poliitilist mõjuvõimu. Komisjon otsustas teema käsitlemist jätkata.

6. veebruari istungil jätkati arutelu RKAS-i nõukogu praeguse esimehe Tarmo Porgandiga, kes kõneksolevate kinnistute müügi ajal 2012. aastal oli äriühingu nõukogu ja auditikomitee liige.

30. jaanuari Eesti Päevalehe artiklist „Riik kaotas Arsenali kinnistu müügiga üle 3, 5 miljoni euro“ selgus, et sama kinnisvara oli 2007. aastal müügis kahel avalikul enampakkumisel.

Tollel ajal kinnistute omanikuks olnud ja müüki korraldanud riigi äriühing AS E-Arsenal lükkas mõlemad pakkumised tagasi. AS E-Arsenali nõukogu esimees oli sellel ajal Eerik-Niiles Kross.

Mõlemal korral pakuti üle kolme korra kõrgemat hinda kui 2012. aasta müügil. Komisjon edastas ka Krossile kutse tulla selgitama 2007. aastal toimunud müügi asjaolusid, kuid kutsutu teatas viimasel hetkel oma välislähetusest USA-sse.

Komisjon tutvus iseseisvalt AS E-Arsenali nõukogu 2007. aasta vastavate protokollidega ja kõneksolevate kinnistute hilisemate hindamisaktidega. Varasemate eksperdihinnangute hinnad olid nn Arsenali kinnistute 2012. aasta lõplikust müügihinnast kõrgemad.

Kuna põhjalikumaks uurimiseks ei ole erikomisjonil juriidilist jõudu ja pädevust, otsustati teema käsitlus lõpetada eespool välja toodud seisukohaga.