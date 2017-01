5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Riik ei tea täpselt, kui suur summa tööõnnetustest ja kutsehaigustest tekkinud kahjudele kulub

Ajal, mil juhtivad poliitikud räägivad pensioniea tõstmisest, küsib MTÜ Eesti Töötervishoiu arstide seltsi juhatuse esimees Viive Pille, millise töötajaskonnaga eesmärki küll saavutada tahetakse. Tööõnnetuste arv kasvab aastast aastasse ning tegelik ülevaade, kui palju tuleb tööandjatel hüvitada kutsehaigustest ja tööõnnetustest tekkinud kahju, riigil puudub. Pille sõnul aitaks olukorda parandada tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus, vahendab Jane Saluorg raadiouudistes.

Tehnilise Järelevalve ameti statistika kohaselt toimus eelmisel aastal 54 elektriga seotud õnnetusjuhtumit, milles hukkus neli inimest. Elektriõnnetuste üldarv pole ajas küll oluliselt tõusnud, kuid märgatav on traagiliste tagajärgedega tööõnnetuste arvu suurenemine. MTÜ Töötervishoiuarstide seltsi juhatuse esimehe, Viive Pille sõnul võib tegelik olukord olla veelgi nukram. Ka sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna juhataja Eva Põldis tõdeb, et ülevaade kuludest, mida tööandja hüvitab töötajatele tekitatud kahju eest, riigil puudub.

Pille sõnul aitaks olukorda paremuse suunas muuta tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus, mis esimest korda oli valituses arutelu all 25 aastat tagasi. Kindlustussüsteemi loomisele võib viiteid leida ka 2011-2015 aasta koalitsioonileppest. Siiski kehtivat kindlustussüsteemi sarnaselt teistele Euroopa riikidele aastakümnete jooksul Eestis veel tekkinud pole. Põldise sõnul on teema aga laual ja praeguse süsteemi plusse-miinuseid analüüsitakse.

Täna saavad sea- ja piimakarjakasvatajad taotleda erakorralist toetust

Piimalehmade ja sigade kasvatajad saavad tänasest e-PRIA vahendusel taotleda erakorralist kohanemistoetust. Sel aastal makstakse kohanemistoetusteks üle 16 miljoni euro. Sellest pea 80 protsenti piimakarjakasvatajatele ja 20 protsenti sealiha-tootjatele.

Maaeluminister Tarmo Tamm ütles, et Euroopa Komisjon on eraldanud erakorraliseks abiks Eestile kokku kaheksa miljonit eurot, millele riik maksab juurde veel pool. Tamme sõnul on toetus siiski vaid ajutine leevendus, et anda tootjatele kindlust põllumajandustootmisega jätkamiseks ning aega turuolukorraga kohanemiseks. Pikemas perspektiivis tuleb tema sõnul keskenduda enam toodangule suurema lisandväärtuse andmisele ning eksportturgude otsimisele.

Kelly Sildaru kordas X-mängude pargisõidus oma mullust võitu

USA-s, Aspenis toimuvatel X-mängudel kaitses alles 14-aastane Kelly Sildaru oma mullust võitu naiste pargisõidus, kui teenis esikoha 92,33 punktiga. Eestlannast sai sellega läbi aegade kõige noorem kahekordne võitja sellel võistlusel. Päev varem oli Sildaru teeninud Big Airis hõbemedali.

Erinevusena võrreldes eelmise aastaga sõideti tänavu kaks vooru ning kahest laskumisest läks arvesse parim sooritus.

Avavoorus pani kohe alguses võimsa kaardi lauale alles 15-aastane prantslanna Tess Ledeux, kes oma X-mängude debüüdil sai avalaskumisel kohtunikelt kõrged 90 punkti. Viimasena mäest alla tulnud 14-aastane Sildaru näitas aga veel kõrgemat taset, mida kohtunikud hindasid 92,33 punkti vääriliselt.

Teises voorus suutis norralanna Johanne Killi küll 85,66 punktiga kolmandaks tõusta, kuid keegi Sildarule ohtlikuks ei saanud ja seega krooniti ta teist aastat järjest pargisõidus võitjaks. Sildaru sai oma teise soorituse eest 91,33 punkti.

Trumpi immigratsioonikeeld on USA-s tekitanud tohutu segaduse

USA president Donald Trump tegi eile õhtul avalduse, milles ütles, et seitsme, peamiselt islamisulise riigi kodanike USAsse sisenemise keeld ei ole moslemitekeeld. Samal ajal tekitab Trumpi allkirjastatud määrus USA lennujaamades endiselt segadust, sest ametnikud ei saa aru, keda võib riiki lasta ja keda mitte. USA meedia nimetab määrust Trumpi esimeseks kaotuseks, vahendab Washingtonist Maria-Ann Rohemäe.

Pärast seda, kui president Donald Trump reedel määrusele alla kirjutas, ei lubanud USA riiki siseneda umbes sajal inimesel, kes on Iraagi, Iraani, Liibüa, Somaalia, Sudaani, Jeemeni või Süüria kodanikud. USA sisejulgeolekuministeerium ei ole seni avaldanud, kui paljudel neist on praeguseks lastud riiki siseneda ning mitu inimest on endiselt lennujaamades lõksus. Üle kogu USA on lennujaamadesse kogunenud meeleavaldajad.

Ringkonnakohtutest on tulnud järjest otsuseid, mis keelavad kehtiva viisa või varjupaigataotlusega USAsse reisinud inimeste väljasaatmise. Trumpi määrust on kritiseerinud mitu välisliidrit.

USA ametnikud on segaduses, kuidas määrust täita. Näiteks, kas alalise USA elamisloaga ehk rohelise kaardiga Iraani kodanik tuleks riiki lasta või mitte? Segaduse tõttu tegi sisejulgeolekuminister John Kelly eile õhtul avalduse, milles kinnitas, et kõik alalise elamisloaga inimesed lastakse lennujaamadest läbi. Valge Maja teatel peavad aga keelu alla sattunud riikide kodanikud, kellel on roheline kaart läbima lennujaamas lisakontrolli.

Eile õhtul tegi president Trump avalduse, milles ütles, et määrus ei ole moslemitekeeld nagu meedia üritab väita. Ta lisas, et asi ei ole usus, vaid terrorismis ning USA turvalisuses. Samuti ütles Trump avalduses, et seitse riiki, mis keelu alla sattusid, on samad, mida president Barack Obama administratsioon nimetas terrorismiohuga riikideks.

Umbes aasta tagasi allkirjastas Obama seaduse, millega seati sisse teatud piirangud reisijatele, kes olid neid riike külastanud. Näiteks kui mõni eesti kodanik külastas pärast 2011. aasta märtsikuud Iraani, siis ta ei saanud enam viisavabalt USAsse siseneda. Trumpi määrus on aga oluliselt laiem, sest keelab keelu alla sattunud riikide kodanikel üleüldse USAsse siseneda.

Kultuuriuuring: noorte kultuuriaktiivsus sõltub vanemate eeskujust

Kultuuriministeerium kuulutas 2017. aasta laste- ja noortekultuuriaastaks. Statistikaamet avaldas sel puhul uuringu, mis uurib laste ja täiskasvanute kultuuritarbimise aktiivsust ja mõjutajaid. Selgub, et kultuuri tarbivad kõige enam naised ja heal majanduslikul järjel olevad inimesed. Laste kultuuritarbimisel on suurim eeskuju nende vanemate aktiivsus selles vallas.

Uuringust selgub, et populaarseimad külastusobjektid on kultuurimälestised ja kontserdid; kultuuritarbimisel on erinevusi ka rahvuse põhiselt.

