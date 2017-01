PRIA petmises süüdistatav kalaärimees eitab süüd

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Kärberg ning OÜ Omedu Rand ja OÜ Peipus Fish soodustuskelmuses süüd ei tunnistanud, ütles Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm ERR.ee-le.

"See kriminaalasi on järjekordse pikema jälitamise tulemusena tekitatud teema, kus tegelikkuses seda pettust ei tuvastatud. Kõik need laevad, mille renoveerimist PRIA toetas, ka renoveeriti ning tänasel päeval need sõidavad ja tegelevad kalapüügiga. Mingeid omafinantseeringute pettusi või olematuid laevu ei eksisteerinud,” on Kärberg Eesti Päevalehele kinnitanud.

OÜ Omedu Rand kuulub Kärbergile, OÜ-s Peipus Fish on Kärberg prokurist, kel on õigus firmat kõikides tehingutes esindada.

PRIA on kinnitanud, et laevad, millele Kärberg toetust taotles, vastasid toetuse määramise ajal sätestatud tingimustele ja enne toetuse väljamaksmist kontrolliti nii laevu kui ka toetusega seotud dokumente, kuid samas on süüdistuse kohaselt toimunud ligi 100 000 euro kõrvalekantimine.