Arsti võltsdiplomiga raviteenust osutanud mees astub kohtu ette

Eesti Ekspress kirjtuab, et politsei sai Igori tegevusele jälile eelmisel suvel, kui mees võttis ühelt oma patsiendilt avalikus kohas analüüsimiseks verd.

Kolmekümnendates eluaastates Igor pidas vastuvõtutuba Pärnu maanteel Järve keskuse kandis. Kui politsei sinna saabus, rippus toa seinal Tartu ülikooli arstiteaduskonna cum laude diplom, kuid see diplom osutus võltsinguks. Tegelikult on mehel radioloogi-tehniku haridus.

Igoril oli ka käputäis pikaajalisi patsiente, kelle puhul ta ravis näiteks skisofreeniat. Kuna Igor ei saanud ise retseptiravimeid välja kirjutada, siis müüs ta edasi depressioonirohtusid, mida arstid olid Igorile tema enda ravimiseks määranud.

Politseiuurimise käigus on tehtud Igorile kaks vaimse tervise ekspertiisi, millest esimesel korral ei suutnud eksperdid öelda, kas Igor on süüdiv või mitte, kuid kordusekspertiis leidis, et mees on võimeline oma tegude eest vastutama.

Igor on ennast süüdi tunnistanud ja avaldanud kahetsust ning võtnud omaks, et müüs ühele patsiendile ravimit haiguse vastu, mida inimene ei põdenudki.