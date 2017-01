Advokaat: Tartu ülikool palkas turvamehed, et takistada ehitajatel raamatukogus jätkamist

Tartu ülikooli raamatukogu on remondi tõttu suletud. (Foto: Postimees/Scanpix)

"Tellija (Tartu ülikool - toim.) on teatanud lepingu lõpetamisest põhjusel, et töövõtja on lepingut rikkunud. AS YIT Ehitus nende väidetega ei nõustu. Tellija ei ole teinud lepingu täitmiseks vajalikku koostööd, sh on ignoreerinud tõsiasja, et tellija poolt lepingu täitmiseks üleantud ehitusprojekt ja ehitusluba ei võimalda hoone etappidena avamist (päästesüsteemid ei ole projekteeritud etappidel eraldiseisvatena) ning leping nägi sõnaselgelt ette kasutusloa saamise hoonele 30.09.2017-ks. Töövõtja teavitas tellijat juba ammu, et ehitusprojekti ja lepingut muutmata ei ole osaline avamine võimalik. Samuti viitas töövõtja, et kujunenud olukorras võib olla tellijal huvi korraldada üldse uus hange, et muuta ehitusprojekti jne," selgitas Uuetoa-Tepper ERR-ile.

Vandeadvokaat seletas, et tellija ei ole siiani nõustunud lepingudokumentide vigu tunnistama ning ülikooli kantsler Andres Liinat on vahetult enne lahkumist esitanud avalduse, mis võib tuua kaasa aastaid kestva kohtuvaidluse.

"Seaduse järgi on tellijal alati õigus leping lõpetada, ka siis kui töövõtja ei ole lepingut rikkunud. Kuna tellija on võtnud hoone tagasi enda valdusesse, palganud turvamehed, kes ei lase ehitajaid alates täna hommikust enam tööd tegema, siis loomulikult ei hakka YIT Ehitus AS omakorda turvamehi palkama, et töödega jätkata, seda enam, et tellija peab nagunii kogu lepingutasu praeguste asjaolude järgi töövõtjale välja maksma," rääkis vandeadvokaat.

Uuetoa-Tepper lisas, et AS YIT Ehitus loodab, et lähinädalatel leitakse tellijaga pärast ehitustööde faktilise seisu fikseerimist ja objektiivsete hinnangute kujundamist õigusliku olukorra kohta kompromiss, sest kulukas kohtuvaidlus ei saa mõistlikult olla kummagi poole huvides.

Tartu Ülikool saatis teisipäeval AS-ile YIT Ehitus teate raamatukogu rekonstrueerimistööde töövõtulepingu ülesütlemise ning leppetrahvinõude esitamise kohta, sest töövõtja on lepingu tingimusi oluliselt rikkunud.

Ülikool ja YIT Ehitus sõlmisid mullu mais töövõtulepingu ülikooli raamatukogu hoone rekonstrueerimiseks hinnaga 6 695 970 eurot. Lepingu kohaselt pidi tööde teostamine ja valmimine toimuma etapiviisiliselt ning raamatukogu avatama kasutajatele juba oktoobri alguses. Praegu on töö ikka pooleli.

Ülikooli kantsleri Andres Liinati sõnul ei peetud kokkulepitud tähtaegadest kinni juba tööde esimeses etapis. Kuigi ülikool andis nii esimese kui ka teise etapi tööde puhul töövõtjale täiendavad tähtajad, ei pidanud YIT Ehitus ülikooli teatel ka nendest kinni.