Tipphooajal stardib Tallinnast Helsingisse mitukümmend laevareisi päevas

Aritklis oleval interaktiivsel graafikul saab vaadata, kui palju väljumisi on kummastki sadamast suviste graafikute järgi neljal laevafirmal. (Foto: ERR)

Laevade sõidugraafikutest ilmneb, et suvel saab hommikune Helsingisse reisija valida kell 7.30 väljuva Tallinki reisi, kell 8 väljuva Viking Line'i ja samal kellaajal väljuva Lindaline'i reisi vahel. Sõidugraafik on tihe kogu päeva.

Tallinki kommunikatsioonijuht Luulea Lääne ütles ERRile, et nende jaoks on Eesti-Soome liin reisijate arvult ja käibenumbri osas konkurentsitult suurim.

"Aastas reisib meiega siin viis miljonit reisijat, kusjuures 1990. aastal sai alustatud 160 000 reisijaga aastas. 2016. aastal ei olnud ühtegi kalendrikuud, kui meie reisijate arv antud liinil oleks kahanenud, vastupidi. Edukaimatel kuudel kasvas meie reisijate arv seal lausa kümne protsendi võrra kuus. Näeme liinil suurt potentsiaali, mistõttu oleme teinud selleks ka korralikud investeeringud," rääkis Lääne.

Samas tunnistas ta, et konkurents on sel liinil olnud suurim juba pikka aega. Tallink on Lääne sõnul investeerinud sadu miljoneid eurosid, et aasta ringi toimivat teenust pakkuda. Päevas on Tallinkil Helsingi-Tallinna liinil kuni 14 väljumist.

Viking Line'i pressiesindaja Christa Grönlund märkis, et kõige kiirem periood on Tallinna-Helsingi liinil juulikuus, mistõttu on neil sel ajal päevas 12 väljumist. Aprillis läheb liinile ka katamaraan Viking Faster.

"Kliendid on soovinud Viking Line'ilt rohkem väljumisi ja me tahtsime nende vajadusi täita," põhjendas Grönlund ühe katamaraani lisandumist.

Austraalias valmistatud Viking Faster läbib Eesti ja Soome pealinna vahelise teekonna 1 tunni ja 45 minutiga. Viimati sõitis see Rootsis, kuid on varem seilanud ka Hispaania, Suurbritannia ja Iirimaa vetes.

Suvi on tippaeg ka Lindaline'ile. Kui talvisel ajal väljuvad nende alused nii Tallinnast Helsingisse kui vastupidises suunas kaks-kolm korda päevas, siis aprillist kuni jaanipäevajärgse ajani on väljumisi päevas viis ning juuni lõpust kuni augusti teise pooleni enamikul päevadel kuus.

Eckeröline'il on Tallinnast ja Helsingist sõltuvalt nädalapäevast kaks-kolm väljumist päevas.