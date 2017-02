Teise samba pensionifondide valitsemistasud vähenevad

Euromündid. (Foto: Reuters/Scanpix)

Keskmine teise samba valitsemistasu väheneb seniselt 1,22 protsendilt 1,08 protsendi peale. Prognooside kohaselt võib järgmine aasta langeda keskmine tasumäär alla ühe protsendi ning langustrend jätkub ka edaspidi.

Keskmine valitsemistasu fondivalitsejate lõikes on Swedbankil 0,88 protsenti, SEB-l 1,1 protsenti, LHV-l 1,26 protsenti ja Nordeal 1,44 protsenti. Võrdluseks, et 2011. aastal oli keskmine fondide valitsemistasu 1,5 protsenti.

Samuti on fondivalitsejad turule tulnud uute passiivselt juhitud indeksfondidega, mille tasumäärad on oluliselt madalamad võrreldes aktiivselt juhitud aktsiafondidega.

Indeksfondide valitsemistasu on Swedbankil 0,49 protsenti, LHV-l 0,39 protsenti ja SEB-l 0,49 protsenti. Lisaks seadusest tulenevale kohustusele on fondivalitsejad vähendanud tasusid ka konkurentsi survel.

Näiteks Swedbanki K1 konservatiivse pensionifondi valitsemistasu on vähenenud seniselt 0,61 protsendi pealt 0,29 protsendi peale ja SEB konservatiivse pensionifondi valitsemistasu 0,77 protsendi pealt 0,49 protsendi peale.

10. jaanuaril jõustunud investeerimisfondide seadusega vähendati osakute tagasivõtmise tasu piirmäärasid ühelt protsendilt 0,1 protsendi peale.

Konservatiivsetele pensionifondidele kehtib madalam piirmäär ehk 0,05 protsenti. Samas mitmed fondid sellest aastast tagasivõtmistasu enam ei võta.

Kehtiv pensionifondide tootlus on ära toodud pensionikeskuse kodulehel. Pensionifondide poolt avalikustatud tootlustest on tasud juba maha arvestatud, mistõttu tuleks pensionifondide valikul lähtuda just tootlusest.