Hambaarstide liit: ravikindlustuse seadus on vastuolus põhiseadusega

(Foto: Postimees/Scanpix)

Eesti Hambaarstide Liit palub õiguskantsleril kontrollida 14. detsembril vastuvõetud ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksu muutmise seaduse vastavust põhiseadusele, kuna see piirab ettevõtlusvabadust.

Liidu hinnangul on uue seadusemuudatuse eesmärk suunatud rahva suutervise parandamisele, kuid viisid, kuidas seda eesmärki soovitakse saavutada, rikuvad ettevõtlusvabadust ning üksikisiku põhiõigusi. See aga tähendab omakorda ka põhiseadusega vastuollu minekut. Ühtlasi on seadusemuudatuse menetlemisel mindud vastuollu hea õigusloome tavaga.

Hambaarstid leiavad, et haigekassa poolt käesolevaks aastaks arvutatud piirhinnad ei vasta turul kehtivatele hindadele. Samuti on uued piirhinnad kohati madalamad kui kümne aasta vanuses tervishoiuteenuste loetelus. Hambaraviteenuse piirhindade odavnemine olukorras, kus kallinevad kõik sisendid – materjal, tööjõukulud, ruumide rent ja laboriteenused – ning administratiivsed nõuded hambaraviteenusele osutamiseks järjest karmistuvad, piiravad ettevõtlust.

"Haigekassa uute piirhindade rakendamisel pole hambaraviteenuse osutajatel enam võimalik teha investeeringuid uutesse seadmetesse ega väljaõppesse, mis lõppkokkuvõttes mõjutab teenuse kvaliteeti. Hea kvaliteediga terviseteenus on aga põhiseaduses määratud üksikisiku põhiõigus," kirjutas liit õiguskantslerile.

Kuna seaduse eelnõu menetlemisel pole hambaarstide liidu korduvaid ettepanekuid arvestatud, palub liit õiguskantsleril kontrollida, kas seaduse väljatöötamisel on lähtutud hea õigusloome tavast tulenevatest kohustustest.