Brüsselis saab kokku ligi 70 eesti keele õpetajat

Õpetajad loenguruumis. (Foto: haridusministeerium)

Eesti keele õpetajad osalevad Brüsselis loengutes, töötubades ja aruteludes ning külastavad Euroopa Kooli Laekenis ja Belgia Eesti Kooli, teatas haridusministeerium.

Ministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar annab ülevaate muu emakeelega õpilaste õppimisvõimalustest Eestis ning väljakutsetest mitmekeelse hariduse edendamisel. Keeleosakonna peaekspert Riina Koolmeister räägib eesti keele tasemeeksami tegemise võimalusest väljaspool Eestit.

Ministeeriumi esindajate eestvedamisel arutatakse, mida saab hariduse vallas teha, et võimalikult paljud välismaale läinud tuleksid Eestisse tagasi ja tunneksid end siin oodatuna.

„Väga tähtis on eesti keele oskuse säilitamine lastel, kes siirduvad koos vanematega pikemaks ajaks välismaale elama-tööle-õppima,“ märkis Koolmeister. „Keeleoskus ei säili iseenesest ja lapse keeleoskuse arenguks ei piisa ainult sellest, kui lapsega kodus emakeeles rääkida. Last tuleb innustada oma eakaaslastega eesti keeles suhtlema, suunata teda eestikeelset meediat jälgima ning kasutada aktiivselt olemasolevaid võimalusi, olgu selleks siis e-õpe või osalemine keelelaagrites või pühapäevakoolides".

Belgia Eesti Koolis on sellel õppeaastal 120 last. Brüsseli Euroopa koolis õpib kokku 180 eesti last, neist 110 nooremas ja 70 vanemas kooliastmes. Mõlemad õpetuskohad saavad Eesti riigilt eestikeelset õppevara, Belgia Eesti Kool on saanud rahalist toetust õppetöö läbiviimiseks.

Brüsseli Euroopa kooli on ministeerium lähetanud kaks õpetajat – Edward Kessi ja Kristina Ude.