Keskerakond nimetas Haabersti esinumbriks Viktor Vassiljevi

Viktor Vassiljev (Foto: Siim Lõvi/ERR)

"Viktor Vassiljev on tugevalt panustanud Tallinna ja Haabersti linnaosa arengusse pikaaegse linnavolikogu liikme ning linnaosavanemana. Ta on sama jõuliselt Eesti inimeste heaolu eest seisnud ka riigikogu sotsiaalkomisjonis töötades. Haabersti inimesed hindavad Viktor Vassiljevit väga kõrgelt, mida tõestavad tema varasemad valimistulemused. Ta on pälvinud Haabersti ringkonnas kõrgeima toetuse kahtedel viimastel kohalikel valimistel,“ tunnustas Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Vassiljev on enda sõnul Haaberstit alati meeles pidanud ka pärast linnaosa vanema ametit riigikogulasena. Ta rõhutas, et ta ei ole peibutuspart, vaid ta on Haabersti patrioot. "Kandideerin sellepärast, et selle linnaosa ja inimeste käekäik on mulle aastaid olnud lähedane. Olen linnaosa vanema ja riigikogulasena püüdnud Tallinna kõige ilusama linnaosa elule alati kaasa aidata,“ märkis Vassiljev.

Ta lisas, et Haabersti elanikud on ta valinud riigikokku ning teda usaldanud. "Nüüd, kui riigikogu liikmed saavad olla ka volikogu liikmed, on mul valituks osutudes võimalus veelgi enam Haabersti elu ja arengu eest seista,“ ütles Vassiljev.

Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson sõnas, et Vassiljev on läbi aastate toetanud Haabersti arengut, mitte ainult sõnade, vaid ka tegudega, näiteks niinimetatud katuserahade kaudu. "Koostöös linnaosaga on Vassiljevi teeneks nii mõnegi virgestusala loomine, Haabersti Vaba Aja Keskuse ümberehitus ja noortekeskuse remont ning muidugi skate parki rajamine linnaossa," tõi Jürgenson näiteid.

Varasemalt on Keskerakond nimetanud Mustamäe ja Lasnamäe ringkonna esinumbrid. Mustamäe esinumbrina läheb kohalike omavalitsuste valimistele vastu Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas ning Lasnamäel abilinnapea Mihhail Kõlvart.