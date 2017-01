Enam kui tuhat erivajadusega inimest saab uued elamis- ja töötamistingimused

Valitsus kinnitas lõppeval nädalal investeeringute kava, mille järgi saab enam kui 1300 psüühilise erivajadusega inimest hiljemalt 2020. aastaks uued elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Investeeringute kava järgi kaasajastatakse rohkem kui 1100 erihoolekande teenuskohta. Lisaks luuakse psüühiliste erivajadustega inimestele ligi 200 kohta kogukonnas elamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eesmärk oli suurte hoolekandeasutuste reorganiseerimine selliselt, et tegevuskohad oleksid väiksemad ja mõistagi ka see, et nad oleks kaasaegsed ja toetaksid seal elavate isikute eluolu, töötamist ja õppimist, haridust ning kõike seda, mis ühe inimväärse elu juurde käib," selgitas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Kuni 50 kogukonnas elamise teenuskohta saab juurde Tartu linn, kus praegu on selliseid kohti 31, mida on MTÜ Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja Helle Kännu sõnul linna tegelikku vajadust arvestades liiga vähe. Nii loovad MTÜ Maarja Tugikeskus ja SA Maarja Küla võimaluse 50 psüühilise erivajadusega inimesele elada ja töötada peresarnaneses keskkonnas, et 24 tunnil ööpäevas toetada nende iseseisvat toimetulekut igapäevaeluga.

"Need on kogukonnas elamise teenuse kohad ehk see on see, kus inimene saab hakkama suhteliselt palju ka iseseisvalt, kuid ta vajab elamise ja kümne pädevuse toimingus pidevat tuge. Ja kui meie ütleme, et meie oma kogukonnas elamise teenust osutame ööpäevaringselt, siis me väga tõsiselt loodame, et see ka annab võimaluse tõepoolest inimesekeskselt ja ööpäevaringselt seda teenust osutada ka märksa raskemale sihtgrupile kui täna seda tehakse," rääkis Känd.

Tartu Maarja kooli direktor Jaanus Rooba ütles, et ehkki viimasel aastakümnel on psüühiliste erivajadustega inimestele rajatud kogukonnas elamise kohti maapiirkondadesse, ei soovi paljud erihoolekannet vajavad inimesed linnast ja päritoluperest kaugele kolida.

"Paljud inimesed tahavad lihtsalt linnas elada ja linnas on muidugi ka töö tegemise võimalusi rohkem kui näiteks maal. Valikuvõimalus peab olema lai, sellepärast just linn, sest linnas ei ole veel tehtud, aga maal on tehtud," rääkis Rooba.

Tartu nelja kogukonnas elamise hoone ehitused algavad tõenäoliselt 2018. aastal.