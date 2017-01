5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Plaan valmis: sotsiaalministeerium sõdib palgalõhe vastu

Kuigi tööandjatel peaks olema initsiatiiv vastata küsimusele, kuidas palgalõhe meeste ja naiste vahel vähendada, siis Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanteri sõnul, seda ei tehta. Seepärast valmib ministeeriumis plaan, kuidas palgasüsteemi läbipaistvamaks muuta. Eesti Tööandjate Keskliidu sõnul seisneb plaanitavate meetmete panus aga ainult bürokraatia suurendamises, vahendab Jane Saluorg raadiouudises.

Sotsiaalministeerium soovib seadusemuudatusega anda tööinspektsioonile suuremaid volitusi. Teisisõnu hakkaks inspektsioon kontrollima nii era- kui ka avaliku sektori tööandjaid, et näha, kas makstav palk ja hüvitised on meestele ja naistele samasuguse tehtava töö eest võrdsed.

Kui makstud palga ja hüvitiste andmete analüüsi tulemusena tekib diskrimineerimise kahtlus, oleks õigus teha ettekirjutisi ja koostada audit.

Toomas Tamsar tööandjate keskliidust ütleb, et palgalõhe on tagajärg, mitte sisend. Seega tuleks probleemi lahendamiseks toetada ja julgustada riigi tasemel näiteks naisi rohkem ettevõtlusega tegelema, endale palka juurde küsima.

Gripihooaeg: Ida-Tallinna keskhaiglas on ajutine patsientide külastamiskeeld

Alates tänasest palub Ida-Tallinna Keskhaigla seoses gripi ja ülemiste hingamisteede viirushaiguste ulatusliku levikuga haiglaravil viibivaid patsiente mitte külastada.

Patsientide külastamine on ajutiselt keelatud kõikides Ida-Tallinna Keskhaigla üksustes.

Põhja Eesti Regionaalhaiglal ei ole esialgu plaanis külastuspiirangut kehtestada. Haigla ülemarsti dr Andrus Remmelgase sõnul monitooritakse olukorda ja kui vajadus piirangu kehtestamiseks peaks tekkima, antakse sellest teada.

Hanno Pevkur vs Kristen Michal: vastasseis otse-eetris nii Vikerraadios kui ka veebis

Reformierakonna liikmed valivad juba eeloleval laupäeval Taavi Rõivase asemel erakonnale uut esimeest. Kas Hanno Pevkur või Kristen Michal - see on Reformierakonna liikmete valik.

Eile kohtusid esimehekandidaadid kinniste uste taga, et erakonnakaaslaste ees debatti pidada. Erakonna pressiesindaja Silver Pukk ütles ERR-ile, et tegu on piirkonna üritusega ning sinna on oodatud piirkonna liikmed. "See on kinnine üritus, sinna ajakirjanikud ei pääse. See pole mitte ajakirjandusele kiusuks, vaid eelkõige selleks, et muidu ei julge inimesed küsimusi esitada."

Täna kell 14.05 saab aga Vikerraadio eetrist kuulata ja ERRi veebist vaadata, kuidas kaks kanget "Reporteritunni" küsimustele vastavad.

Britid vahetasid EL-i esindajat, Brexiti jätkumisega ollakse kimpus

Suurbritannia nimetas riigi uueks esindajaks Euroopa Liidus kogenud dipomaadi Tim Barrow. Eelmine suursaadik, Ivan Rogers otsustas teisipäeval oma ametist kiirkorras lahkuda.

Londonil oli uue inimese leidmisega kiire, sest vaid kolm kuud on jäänud aega, mil tuleks täita peaministri Theresa May lubadus alustada lahkumiskõnelusi Euroopa Liiduga. Sir Tim Barrow võtab riigi esindamise Euroopa Liidu juures üle Sir Ivan Rogersilt, kes lahkus oma kohalt ootamatult teisipäeval.

Üle kolme aasta Brüsselis riiki esindanud Rogers, kellelt eeldati Suurbritannia läbirääkimiste meeskonna juhtimist, nimetas oma lahkumise põhjuseks segadust tekitava mõtteviisiga Londonis. Praegust valitsust on varemgi süüdistatud selles, et puudub selge lahkumisstrateegia ning Rogersi lahkumine tõi selle veelgi teravamalt esile. Briti ajakirjanduse andmeil süüdistas suursaadik Londonit ka selles, et valitsusel puudub ühtehoidev lahkumisläbirääkimiste meeskond. Loodan, et suudate vastu seista alusetutele argumentidele ning ei karda rääkida tõde neile, kes on võimul, nii seisis kolleegidele saadetud kirjas, mille avalikustas ka BBC.

Rogersi samm tõestab, et tegelikult on Brexiti Londoni meeskond segaduses ning täpselt ei tea ilmselt isegi valitsusjuht, mida kõnelustelt tahta ja kuhu edasi liikuda.

Eelmisel aastal tuli Oberhofi laskesuusatamise MK-etapp lumepuudusel ära jätta. Seekord on korraldajad varunud ligi 10 000 kuupmeetrit lund, kuid taevataat on teinud oma töö ja lund on Kesk-Saksamaal külluses.

Eestlastest asuvad võistlustulle Roland Lessing, Kalev Ermits ja Kauri Kõiv. Naistest võistlevad Saksamaal Kadri Lehtla, Kristel Viigipuu ja Grete Gaim.

Meeste sprint on Oberhofis kavas täna ja naiste sprint homme. Mõlema võistluse otseülekanne algab ETV2-s kell 15.05.

Valdavalt pilves ilm. Lund ja tuisku on peamiselt saartel ja Põhja-Eestis. Puhub kirdetuul 6-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-14, puhanguti 20 m/s, õhtul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -8..-13, Ida-Eestis -14..-19°C.

Suurele osale Eestist on Ilmateenistus andnud esimese astme hoiatuse. Kirdetuul puhub sisemaal paiguti puhangud 15 m/s, rannikul ja saartel 15-18, puhanguti 20-23 m/s.

Allikas: Ilmateenistus