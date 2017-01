Tammearu: mullu tules hukkunutest oli 77 protsenti alkoholijoobes

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Tammearu sõnul hukkus tulekahjudes mullu kokku 38 inimest, kuid suur hulk neist oli alkoholijoobes ja see trend on kasvav.

Samas oli eelmisel aastal tules hukkunute hulk viimaste aastate väikseim.

"Eelneval kolmel aastal oli hukkunuid 50 ringis aastas. Alkoholi tarbimine peab vähenema, see on probleem," ütles Tammearu.

Tammearu märkis, et päästeamet on süsteemselt ennetustööga tegelenud alates 2006. aastast ning nüüd on see ka tulemusi andnud.

Päästeameti andmetel uppus eelmisel aastal 45 inimest ning neist oli alkoholijoobes 43 protsenti.

"Ja joobes ei ole mitte kalamehed, vaid suplejad," nentis Tammearu.

Siseminister Andres Anvelti sõnul on ainus toimiv viis alkoholitarbimist vähendada selle kättesaadavuse piiramine.