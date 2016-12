Järelevalvekomisjon uurib Keskerakonna garantiikirjade sisu

(Foto: ERR)

"Otsustasime algatada menetluse seoses sellega, et aru saada, miks garantiikirja numbrid on nii suured, kuna me Keskerakonna aruannetest ja bilansist ei näe, et neil oleks nii suured võlgnevused üleval," selgitas komisjoni esimees Ardo Ojasalu ERR-ile.

"Seetõttu soovime saada Keskerakonnalt selgitusi, millises küsimuses käib arbitraažis vaidlus, kelle võlgasid peab Keskerakond nende garantiikirjade alusel tasuma. Sisuliselt samad küsimused on esitatud ka Paavo Pettaile," lisas ta.

Teadaolevalt allkirjastas Keskerakonna endine peasekretär Priit Toobal 2014. aasta lõpus kaks garantiikirja, mille mille kogusumma oli 730 000.

Keskerakond ja Midfield vaidlevad garantiikirjade üle praegu arbitraažis. Pettaid seal esindav Raiko Lipstok kinnitas oktoobris „Pealtnägijale”, et see pole bluff – on olemas reaalsed nõuded kolmandatelt isikutelt garantiikirjade täies ulatuses.

„Pealtnägija” andmetel on arbitraažimaks, antud juhul 22 000 eurot, tasutud ning selle maksis mõlema poole eest ära Midfield.

Detsembri alguses otsustas Keskerakonna juhatus, et finantsseisu parandamiseks müüakse Tallinnas Toompeal Toom-Rüütli tänaval asuva kinnistu.

Erakonna peasekretäri Jaak Aabi sõnul on Toom-Rüütli tänaval asuv kinnistu piisavalt väärtuslik, et partei saaks kõik oma kohustused tasuda.