Tüli sammaste all: Teaduste Akadeemia surub TÜ nõukokku TTÜ kuratooriumi liiget

TÜ peahoone (Foto: Postimees/Scanpix)

Tartu Ülikooli (TÜ) nõukokku nimetab viis liiget TÜ ise, viis liiget valitsus ning ühe Teaduste Akadeemia (TA). Hea tava on, et teise ülikooli nõukokku kuuluvat liiget ei esitata, sest see on olemuslikult huvidekonflikt, kuivõrd ülikoolid konkureerivad omavahel teadusraha nimel.

Ometigi nimetas TA president Tarmo Soomere TÜ nõukokku akadeemik Andres Öpiku, kes on üksiti TTÜ kuratooriumi liige. Hea tava näeb ette, et TA esitab ministrile kinnitamiseks kandidaadi, kelle kohta on konsensus eelnevalt juba saavutatud. Praegu on aga toimunud Soomere soolo, kandidaadi esitas ta TÜ ja ministeeriumiga kooskõlastamata, luues pretsedenditu olukorra.

TÜ rektor Volli Kalm on olukorrast häiritud ning nimetab seda pretsedendituks.

"Leian, et see on tõesti pretsedenditu ega vasta heale tavale ning tekitaks rea tõsiseid huvidekonflikti situatsioone. Lisaks heale koostööpartnerile on TTÜ ka mitmes küsimuses, näiteks teaduse

konkurentsipõhises rahastamises, meie konkurent. Seadusest tulenevalt peab TÜ nõukogu liige, nagu ka TTÜ kuratooriumi liige, vastutama ülikooli strateegilise arengu ja hea käekäigu eest, ehk siis kumma ülikooli eest, kui need omavahel konkureerivad?" küsib Kalm retooriliselt.

Ta lisas, et personaalselt pole tal professor Öpiku vastu midagi ning tal on kahju, et akadeemik on sattunud sellise probleemi keskmesse. "Tean, et professor Öpik on soovinud korduvalt ise end taandada sellest nimetamisest ja lisaks kõigele muule oleks mõistlik ka seda arvestada," leiab TÜ rektor.

"Ammu enne Öpiku kandidatuuri juurde jõudmist Teaduste Akadeemia poolt olime me kokku leppinud, et Teaduste Akadeemia jääb oma tulevases ettepanekus sama põhimõtte juurde, nagu oli nende poolt nimetatud TÜ eelmise nõukogu liige, endine Helsingi Ülikooli rektor Kari Raivio - ehk siis kokkulepe, et TA esitab kandidaadi rahvusvahelise ülikooli tipptasemel juhtimiskogemusega inimeste hulgast," selgitas Kalm senist nimetamispõhimõtet.

Minister Reps: see on huvide- ja väärtuskonflikt

Ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps rõhutas, et kahtlemata on Andres Öpik väga hea teadlane ning TA juhatuse auväärt liige, kuid samas töötab ta TTÜ-s kõrgel kohal ning on ka TTÜ kuratooriumi liige, mis on sisult sama funktsiooniga kui TÜ nõukogu ehk ülikooli kõrgeim otsustusorgan. Seetõttu ei ole säärasel viisil kandidaadi esitamine põhjendatud ning on tekitanud nii huvide- kui ka väärtuskonflikti.

"Seetõttu ei näe me praegu võimalust esitada tema kandidatuuri valitsusele. Selline pretsedent Teaduste Akadeemia poolt sunniks üle vaatama kõikides ülikoolides kõrgeimasse juhtorganisse määramise printsiibid ning tingib vajaduse ka neisse tuua sisse teiste ülikoolide esindajaid," põhjendas Reps ERR.ee-le. "Meil on väga kahju, et ta on selle vastuolu sisse jäänud," ütles minister Öpiku kohta.

"Jagame Tartu Ülikooli ja teiste ülikoolide muret, et sellisel viisil ülikooli juhtorganisse määramisel on tekkinud huvidekonflikt. Samuti muretseme koos ülikoolidega väärtuskonflikti pärast, mille on tekitanud kandidaadi esitamise viis. Seniajani on olnud hea tava, et esiteks ei määrata ühe ülikooli juhtorganisse teise ülikooli juhtiva kogu või juhtkonna liiget. Meie teada sellise huvide- ja väärtuskonflikti pretsedenti pole varem olnud. Nii riik kui ka ülikoolid on käitunud vastavalt headele tavadele, et välistada huvidekonflikti või selle kuvanditki. Vajadusel on seetõttu ka teisi austusväärseid kandidaate jäetud esitamata," kommenteeris Reps.

Ministri sõnul on küsimus seda olulisem, et lähiajal peaks TÜ nõukogu ülikooli kõrgeima otsustuskoguna tegema vajalikud otsused rektori valimisteks. "Märgime ära ka selle, et TÜ nõukogusse (ja samasuguse funktsiooniga TTÜ kuratooriumisse) väliste liikmete nimetamise eesmärk on tuua ülikooli juhtimisse laiemalt ühiskonna esindajaid," selgitas Reps.

Uut pakkumist veel pole

TÜ rektoril Volli Kalmul puudub info, kas TA tegeleb uue kandidaadi otsimisega.

TA president Tarmo Soomere ise kommentaare andma ei soostunud.

"Mul on hea meel, et akadeemia otsused ja soovitused on leidnud sellist tähelepanu. Akadeemial ei ole aga kombeks kommenteerida diskussiooni staadiumis olevaid teemasid. Seetõttu ei ole mu praegu võimalik Teie küsimustele vastata," saatis Soomere ERR.ee-le kirjalikult napi vastuse.

Kalm usub, et minister Öpiku kandidatuuri ära ei kinnita, nõnda ootab ta TA-lt uut ettepanekut.