Foto: president Kaljulaid proovis õhtupimeduses Viljandi järvejääd

Keskkonnaministeerium ei tea, millises reostustõrje valmiduses on rohkem pooled Eesti sadamatest, sest need pole vastavat plaani ministeeriumile esitanud. Sadamate liidu kinnitusel on aga etteheide pigem formaalne, kuna reostustõrje plaanid on sadamatel olemas ja ka ministeeriumile esitatud, ainult et plaanid valmisid enne keskkonnaministri vastavat määrust.