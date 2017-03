Kraavi sõitnud auto omanik esitas teehooldaja vastu kahjunõude

Libe tee. (Foto: Postimees/Scanpix)

Teehooldusfirma Warren Safety kinnitab, et tee oli nõuete kohaselt hooldatud, samas sõitsid 17. veebruari varahommikul sel teelõigul libeduse tõttu teelt välja veok ja sõiduauto Volvo, kirjutab Lääne Elu.

Sõiduauto omanik saatis Lääne-Nigula vallavalitsusele ja maanteeametile kirja koos fotodega, milles kirjeldab juhtunut ja nõuab tekitatud kahjude hüvitamist ning kuna tegemist on riigimaanteega, jäi vastamine maanteeametile, kes saatis nõude edasi teehooldajale, kelleks on Läänemaal ühispakkumusega teehoolduse riigihanke võitnud OÜ Warren Safety ja AS Leonhard Weiss Viater Ehitus.

Eelmise nädala lõpus saadud vastuses öeldakse, et hüvitist ei tule, sest tee oli nõuetekohaselt hooldatud, mistõttu tahavad liiklusõnnetusse sattunud teehooldaja vastu kohtusse minna.